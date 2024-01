L’ombra di Totti sulla nuova Roma dei Friedkin post Mourinho: può ricoprire un ruolo tutto nuovo Dopo De Rossi allenatore i tifosi della Roma si aspettano anche un ingresso in società di Francesco Totti. La rivoluzione Friedkin post Mourinho potrebbe proseguire proprio con l’ingaggio dell’ex capitano giallorosso ricoprendo un ruolo che oggi manca nel club. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Totti alla Roma con De Rossi allenatore. Il sogno dei sostenitori giallorossi potrebbe prendere piede a breve proprio con l'avvento dell'ex capitano futuro sulla panchina giallorossi. I Friedkin al momento non hanno ancora contattato il Capitano per eccellenza della formazione capitolina ma potrebbero esserci sviluppi in tal senso. Totti lasciò ufficialmente da calciatore la Roma e il calcio giocato il 28 maggio 2017 per poi entrare subito nell'allora società di Pallotta nel ruolo di dirigente come collante tra il ds Monchi e l'allenatore Di Francesco.

Un'esperienza poco fortunata per Totti che poi diede le dimissioni con non poche polemiche, restando fuori dalla Roma da quel momento fino a oggi. Il suo percorso post ritiro dal calcio giocato si è poi sviluppato con l'avvento della CT10 Management, ovvero una società di consulenza sportiva per professionisti di alto livello e giovani calciatori nata dalla volontà dello stesso Pupone. La rivoluzione Friedkin con l'addio a Mourinho e l'avvento di De Rossi potrebbe presto portare a nuovi sviluppi proprio sul fronte Totti di cui ha parlato lo stesso neo allenatore giallorosso.

Totti abbraccia De Rossi nel giorno dell'addio alla Roma da calciatore di quest'ultimo.

I tifosi si aspettano una chiamata dalla proprietà proprio nei confronti di Totti che sarebbe perfetto per fare da collante tra squadra e società. Ecco, proprio questo ruolo da direttore tecnico – tutto nuovo poiché nessuno ricopre questa figura al momento – e tanto richiesto in questi anni da Mourinho, sembrerebbe perfetto per l'ex capitano il quale avrebbe il compito di collegare lo spogliatoio con la proprietà. "Ci siamo sentiti mi ha mandato un in bocca al lupo e mi dimostrava la sua felicità e il suo stupore che era anche il mio – ha spiegato De Rossi in sala stampa – Ci siamo sentiti un paio di volte. Ci siamo promessi di vederci".

Una promessa che per qualcuno sembrava potesse nascondere qualcosa di più di una semplice telefonante benaugurante di Totti a De Rossi per la sua nuova avventura come allenatore della Roma. D'altronde l'ex capitano giallorosso non ha mai nascosto il suo interesse nel voler rientrare nel club che l'ha cresciuto e consacrato in Italia e nel mondo come calciatore. Nel 2020, poco dopo l'insediamento dei Friedkin fu abbastanza chiaro sull'argomento: "Se dovesse arrivare, ci parlerei e valuterei. Mai dire mai". E ora i tifosi iniziano già a sognare.