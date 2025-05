video suggerito

Ranieri si emoziona in diretta TV dopo Betis-Fiorentina: "Scusate, mi sono perso" Al termine di Betis-Fiorentina di Conference League, Luca Ranieri è stato protagonista di un particolare siparietto nel corso dell'intervista TV: si emoziona per i complimenti di Beppe Bergomi e non riesce più ad andare avanti.

A cura di Michele Mazzeo

Nonostante la sconfitta in casa del Betis che complica i piani della Fiorentina in vista della semifinale di ritorno della Conference League 2024-2025, il capitano Luca Ranieri ha vissuto la sua grande serata europea siglando nel finale il gol del 2-1 che ha riaperto i giochi qualificazione e riacceso le speranze della formazione toscana di conquistare la terza finale consecutiva nella manifestazione. E nel post-partita il 26enne spezzino ha ricevuto anche i complimenti di un illustre ex difensore, Beppe Bergomi, cosa che lo ha fatto emozionare nel corso dell'intervista in diretta ai microfoni di Sky.

Dopo aver spiegato il motivo per il quale, lui di ruolo difensore, si trovasse nella posizione di seconda punta nell'occasione che lo ha visto poi segnare l'unica rete viola della serata ("Mandragora ha preso il mio posto dietro e mi ha detto di salire, sul tiro ho chiuso un po' gli occhi, Gosens mi ha fatto un grande passaggio e sono molto contento" ha difatti detto a riguardo) e aver mostrato di essere consapevole che bisognerà fare qualcosa in più al ritorno per ribaltare il risultato dell'andata ("Forse abbiamo sbagliato troppi passaggi, in vista del ritorno dobbiamo essere più precisi e alzare un po’ la qualità" ha infatti ammesso il capitano dei gigliati), Luca Ranieri è rimasto spiazzato dalle parole proferite dal difensore bandiera dell'Inter e della Nazionale italiana, oggi commentatore TV per l'emittente satellitare.

Bergomi, che lo conosce fin dai tempi in cui giocava negli esordienti, lo ha elogiato per il percorso e la carriera fatta finora, per essersi preso i gradi di capitano di una squadra blasonata come la Fiorentina e per la personalità che mette ogni volta che scende in campo. "Volevo dirtelo da tanto tempo, colgo questa occasione per farlo" ha quindi proseguito lo "Zio" prima di porre una domanda sulla partita che si era appena disputata.

Domanda alla quale però Luca Ranieri non ha saputo rispondere. Il motivo? Si era commosso per i complimenti appena ricevuti da Bergomi. "Guarda ti ringrazio. Sinceramente ricevere complimenti del genere da te è tanta roba – ha infatti detto con gli occhi quasi in lacrime e con la voce spezzata dalla fatica e dall'emozione –. Per il resto…mi sono perso nei complimenti, scusatemi, ma sinceramente sono troppo emozionato. Mi sono perso, scusatemi" ha difatti chiosato il capitano della Fiorentina creando un momento di ilarità in studio.