Betis-Fiorentina LIVE, il risultato in diretta della partita di Conference League 2024/2025

La cronaca in diretta di Betis-Fiorentina, in programma oggi alle ore 21:00 all'Estadio Benito Villamarín di Siviglia e in TV live su Sky Sport. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali delle due squadre, i gol e gli highlights del match della semifinale di andata di Conference League 2024-2025.

20:06 Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Betis Siviglia-Fiorentina, semifinale di andata della Conference League 2024/25. 21 minuti fa 20:06 Betis-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Padalino lascia Kean in panchina Ecco le formazioni ufficiali della partita che scatta alle 21:00 a Siviglia, valida per la semifinale di andata di Conference. REAL BETIS (4-3-3): Vieites; Ruibial, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Ranieri, Comuzzo, Pongracic; Parisi, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Gosens; Beltran; Gudmundsson. A cura di Alessio Pediglieri