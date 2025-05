video suggerito

Betis-Fiorentina in Conference, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni La Fiorentina sfida il Betis nella gara d'andata delle semifinale di Conference League: fischio d'inizio alle ore 21:00 all'Estadio Benito Villamarin. Diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky. Le ultime news sulle formazioni di Palladino e Pellegrini.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina scende in campo per la partita d'andata della semifinale di UEFA Conference League 2024-25 in casa del Betis: la squadra di Raffaele Palladino se la vedrà contro quella di Manuel Pellegrini oggi, giovedì 1 maggio 2025 alle ore 21, all'Estadio Benito Villamarin con diretta TV in chiaro su Tv8 e su Sky.

La Viola cerca la terza finale consecutiva di Conference League, dopo quelle perse nel 2022-23 (1-2 col West Ham) e nel 2023-24 (0-1 contro l'Olympiacos); ma di fronte avrà un'avversaria importante come il Real Betis Balompié, una delle pretendenti per la vittoria finale. I ragazzi di Palladino vengono dalle belle vittorie su Cagliari ed Empoli e vogliono portare avanti questo momento positivo per provare a mettere un primo mattone per la finale dello Stadion Wrocław di Breslavia. Il Betis nell'ultima gara di Liga ha battuto 5-1 il Valladolid grazie alle reti di Rodriguez, Hernandez, Isco, Perraud ed Ezzalzouli.

Partita: Betis-Fiorentina

Dove: Estadio Benito Villamarin, Siviglia

Quando: giovedì 1 maggio 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: TV8, Sky Sport

Diretta streaming: tv8.it, SkyGo, NOW

Competizione: Conference League, andata semifinale

Dove vedere Betis-Fiorentina in TV: c'è la diretta in chiaro

La partita tra Betis-Fiorentina, valida per l'andata della semifinale della Conference League 2024-2025 si giocherà allo Estadio Benito Villamarin di Siviglia e si potrà vedere in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky Sport, con canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253).

Betis-Fiorentina, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Betis-Fiorentina si potrà seguire anche in streaming grazie a tv8.it e, per gli abbonati, con l'app Sky-Go e con NOW.

Betis-Fiorentina, le probabili formazioni di Conference League

Palladino recupera Kean dopo l'assenza col Cagliari e l'Empoli: farà coppia con Gudmundsson. In mezzo al campo Mandragora, Cataldi e Fagioli mentre come esterni su muoveranno Folorunsho e Gosens. Comuzzo, Pongracic e Ranieri a protezione della porta di De Gea. Pellegrini dovrebbe puntare sul solito 4-2-3-1 con Bakambu unico terminale offensivo supportato da Jesùs, Isco e Antony.

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Perraud, Natan, Bartra, Sabaly; Fornals, Cardoso; Jesùs, Isco, Antony; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.