Fiorentina sconfitta dal Betis nell'andata della semifinale di Conference: Ranieri tiene accese le speranze La Fiorentina perde 2-1 in casa del Betis nella semifinale d'andata della Conference League 2024-2025: il gol di Ranieri rinvia al match di ritorno il discorso qualificazione alla finale.

La strada che porta alla terza finale consecutiva di Conference League per la Fiorentina non è ancora sbarrata. I ragazzi di Raffaele Palladino infatti sono stati sconfitti per 2-1 sul campo degli spagnoli del Real Betis nella semifinale d'andata dell'edizione 2024-2025 e dovranno vincere con più di un gol di scarto tra le mura amiche del Franchi la prossima settimana per staccare il pass per l'atto conclusivo della coppa europea. Un risultato negativo per i toscani che però lascia ancora aperto il discorso qualificazione.

A tenere accese le speranze il gol siglato da Luca Ranieri che, a venti minuti dal termine della partita, con una sortita offensiva per finalizzare l'azione personale sulla corsia mancina di Gosens, ha dimezzato lo svantaggio che si era fatto pesante dopo le reti di Abde Ezzalzouli (sull'assist di Bakambu che aveva battuto nettamente nel duello fisico il suo marcatore Comuzzo) e di Antony che, su un rimpallo al limite dell'area, si era ritrovato il pallone tra i piedi e con una pregevole conclusione che ha visto la sfera infilarsi sotto la traversa ha battuto l'incolpevole De Gea (che con una sua splendida parata aveva pochi minuti prima ricacciato l'urlo in gola ai tifosi spagnoli respingendo il colpo di testa a botta sicura di Bartra).

Il gol di Luca Ranieri non è però l'unica nota positiva della serata per la Fiorentina con Raffaele Palladino che ha ritrovato il suo bomber principe Moise Kean rientrato da Parigi dopo l'assenza nelle ultime gare per non meglio specificati "motivi familiari". Il centravanti azzurro, partito dalla panchina, è stato infatti mandato in campo dopo l'intervallo al posto di un non brillantissimo Beltran e, pur non riuscendo a trovare la via della rete, ha avuto il merito di rivitalizzare l'attacco viola fin lì poco pericoloso dalle parti di Vieites (se non per l'occasione capitata sulla testa di Mandragora che da buona posizione non è riuscito a centrare lo specchio della porta).

Non sono però mancate anche le brutte notizie per Palladino nel corso del match dello stadio Benito Villamarin di Siviglia. Il tecnico dei toscani ha infatti dovuto fare i conti con l'ennesimo infortunio stagionale con Danilo Cataldi costretto a lasciare il campo alla mezz'ora un problema muscolare alla coscia, già fasciata. E non è mancato nemmeno il brivido finale con il pericoloso intervento di Folorunsho nella propria area di rigore che l'arbitro Oliver e il VAR hanno deciso di lasciar correre nonostante l'irruenza ai limiti del consentito del centrocampista italiano.