Ramsey positivo al Covid: aumenta l’emergenza Juve in vista della Supercoppa A pochi giorni dalla sfida di San Siro contro l’Inter, sale l’allarme Covid nella Juventus. Dopo la positività di Agnelli, quella di Ramsey che si aggiungerà ai tanti assenti.

A cura di Alessio Pediglieri

L'appuntamento di Supercoppa contro l'Inter sta diventando una novena per la Juventus di Max Allegri: infortuni, squalifiche e, adesso, di nuovo il Covid che si è rifatto vivo all'interno del gruppo squadra rilanciando l'allarme sanitario a pochi giorni dalla partita di San Siro. Ad essere fermato è stato Aaron Ramsey che nell'ultimo giro di tamponi è risultato positivo ed è stato posto in immediato isolamento in attesa di guarigione. Nessun altro giocatore è risultato contagiato ma la pandemia resta una spada di Damocle sul tecnico bianconero già in forte difficoltà nel costruire una rosa di convocati all'altezza dell'appuntamento.

Piove sul bagnato alla Juventus, perché la gloriosa trasferta di Roma che ha visto una clamorosa rimonta sui giallorossi di Mourinho, ha portato con sè diverse nubi nere che stanno oscurando l'orizzonte. Un momento positivo generale, per la Juventus che si scontra con quelli negativi dei singoli. Tra tutti, Federico Chiesa che dall'Olimpico se n'è tornato senza riuscire a camminare, con un legamento rotto e la stagione finita. Poi, gli squalificati dopo le sanzioni della sfida di Roma: Cuadrado e de Ligt.

In difesa, forse, i problemi peggiori perché oltre all'olandese e al colombiano spesso utilizzato come esterno basso, ci sono le condizioni da verificare di Bonucci e Chiellini. Quest'ultimo si è rivisto a Roma, il primo è rimasto ancora a riposo. Certo, c'è la disponibilità assoluta di Di Sciglio e Rugani ma la qualità complessiva senza i titolari cala vistosamente. Anche l'assenza di Ramsey diventa sotto questo aspetto importante: è un giocatore in uscita, chiaramente messo sul mercato, ma pur sempre utile ancor più nei momenti di difficoltà come l'attuale per dare diverse soluzioni in mezzo al campo contro un avversario che si presenterà con i migliori a disposizione.

Dunque, si naviga a vista verso San Siro. L'appuntamento è per mercoledì alle 21:00 con una Juventus in piena emergenza ma con il morale altissimo: dopo il mese di novembre in cui ha ridotto il gap con diverse avversarie dirette per i primi posti, il 2022 è ricominciato nel migliore dei modi con il pareggio interno contro il Napoli e il successo di Roma. Contro l'Inter in Supercoppa potrebbe arrivare ulteriore autostima ed entusiasmo, oltre al primo eventuale trofeo che darebbe già un senso ad una stagione tutta da giocare.