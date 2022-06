Ramsey fa l’assist dell’anno con la maglia del Galles, tifosi increduli: ma è assolutamente voluto La prodezza di Aaron Ramsey in Nations League nel finale di Galles-Belgio diventa virale: è un assist davvero meraviglioso. Il giocatore della Juventus aveva visto tutto con la coda dell’occhio.

A cura di Paolo Fiorenza

Aaron Ramsey ha ancora un anno di contratto con la Juventus, con uno stipendio di 7 milioni netti che con i bonus arriva a 8. È l'ultima stagione residua del ricco quadriennale che il 31enne centrocampista gallese firmò con i bianconeri nel 2019, dopo essersi liberato a parametro zero dall'Arsenal. Un'avventura cominciata male – al suo arrivo non fu disponibile prima di 130 giorni a causa di una lesione muscolare – e poi proseguita con pochi alti e tanti bassi.

Prima che la Juve nello scorso gennaio lo scaricasse prestandolo ai Glasgow Rangers, Ramsey aveva messo assieme a Torino appena 70 presenze (con 6 reti e 6 assist), per un totale di soli 3043 minuti, di cui 112 nella prima parte di questa stagione, davvero una miseria. Si può insomma tranquillamente dire che l'operazione imbastita da Fabio Paratici non sia stata un successo. Adesso il club bianconero si ritrova il gallese di ritorno, ma Allegri non è minimamente intenzionato a rivedere i suoi piani che non lo prevedono nel progetto. È dunque possibile che si arrivi alla risoluzione del contratto, con robusta buonuscita.

Bale consegna la fascia di capitano a Ramsey al momento della sua sostituzione contro il Belgio

Intanto Ramsey è impegnato con la propria Nazionale in Nations League: sabato scorso è sceso in campo nel match che il Galles ha pareggiato per 1-1 a Cardiff contro il Belgio. Subentrato a partita in corso, il centrocampista ha servito l'assist per il pareggio dei padroni di casa a 4 minuti dalla fine, dopo che Tielemans aveva portato in vantaggio i Diavoli Rossi ad inizio ripresa. Non un passaggio banale, ma una giocata meravigliosa dello juventino, conclusa con un tocco ‘no look' che ha fatto scatenare il dibattito sui social, con qualcuno che riteneva non volontaria l'azione.

Leggi anche La vendetta dei tifosi del Milan su Calhanoglu: bruciata la sua maglia in piazza Duomo

In realtà, come vidimato dalla maggior parte dei commenti dei tifosi estasiati, la giocata di Ramsey è assolutamente voluta: il gallese ha agganciato il pallone in scivolata al limite dell'area avversaria, poi si è rialzato rapidissimo e si è esibito in una ‘ruleta' conclusa con un passaggio di spalle – effettuato col tacco – che ha messo solo davanti al portiere belga l'accorrente Brennan Johnson, che non ha avuto problemi a battere Casteels. Nel replay si vede chiaramente come prima della giravolta, Ramsey alzi la testa e noti il compagno che sta entrando in area dal lato opposto.

La prestazione di ‘Rambo' peraltro è stata di livello assoluto al di là dell'assist decisivo: da quando è entrato in campo, ha creato più occasioni che tutto il Belgio messo assieme. Il Galles, qualificatosi ai Mondiali per ultimo in Europa dopo aver battuto l'Ucraina nel playoff, punta forte sui suoi campioni per fare strada in Qatar: assieme a Bale, l'altra stella è Ramsey, un calciatore di cui la Juventus non è mai riuscita a godersi il meglio.