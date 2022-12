Rami perde la testa, insulta il Dibu Martinez poi irride l’Argentina: “Mbappè li ha traumatizzati” L’ex difensore del Milan, Adil Rami sui social attacca il portiere argentino, “il più grande figlio di p… del calcio”. Poi esalta Mbappè e si prende gioco dei festeggiamenti di Messi e compagni.

A cura di Alessio Pediglieri

Emiliano, il Dibu, Martinez resta tra i giocatori più chiacchierati dell'Argentina campione del mondo. Straordinario eroe tra i pali nel contributo essenziale alla conquista della Coppa del Mondo in Qatar l'estremo dell'Albiceleste è stato spesso al centro di feroci polemiche per i suoi atteggiamenti considerati antisportivi e fuori luogo. Come l'ultimo, sul palco d'onore, quando ha sbeffeggiato in mondovisione i suoi detrattori con un gesto tristemente passato agli annali. E così è finito ancora una volta criticato apertamente dai tifosi francesi, tra cui uno in particolare ha voluto manifestare tutto il proprio dissenso via social, senza filtri: l'ex milanista Adil Rami.

In Francia si è celebrata la nazionale di Deschamps al di là della sconfitta ai rigori contro l'Argentina: un ultimo passaggio a Parigi, al rientro dal Qatar con un calore e una dimostrazione d'affetto da parte dei tifosi che hanno provato a lenire il dispiacere per lo sfortunato epilogo mondiale. L'estremo tentativo di ridare valore e dignità ad una spedizione iniziata da campioni uscenti e conclusasi amaramente ma a testa alta, al di là di polemiche e illazioni che hanno cercato di minare fino all'ultimo istante un gruppo determinato a cercare il bis dopo Russia 2018.

I giocatori della Francia salutano la folla che li ha acclamati, al rientro dal Qatar

L'amarezza dei francesi fa da contraltare alla "locura" argentina che in queste ore post vittoria non cessa e non appare minimamente volersi allentare: in uno scenario di assoluta follia per la Nazionale campione del mondo, tra momenti di pura pazzia collettiva e altri in cui si è sfiorata la tragedia, tra le strade delle principali città argentine si sta consumando la festa. Prendendosi anche gioco dei rivali sconfitti domenica ai rigori, in un contesto che però non è assolutamente piaciuto a qualche tifoso transalpino, come nel caso dell'ex milanista Adil Rami che sulle proprie storie Instagram ha dato sfogo a tutto il suo livore soprattutto verso un giocatore in particolare, il "Dibu" Martinez.

Il portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa era già finito sulle prime pagine per l'inconsulto gesto nel momento della premiazione, per episodi di dubbio gusto durante i festeggiamenti a Buenos Aires, nonché per le sue parate e il suo tentativo – riuscito – di diventare protagonista dal dischetto. Eletto miglior portiere del torneo, ma non per tutti: "Il Golden Glove Doveva essere per Bounou" ha scritto l'ex difensore francese Rami, indicando nell'estremo del Marocco il vero vincitore morale del premio in Qatar. In effetti, il portiere della Nazionale di Regragui era stato spesso decisivo per la favola della propria squadra fino alla finale per il 3° posto, ma alla fine gli è stato preferito Martinez.

Una scelta considerata sbagliata da parte di Rami che si è scagliato violentemente contro l'estremo argentino, in una serie di insulti poco edificanti: "Il più grande figlio di p….na di tutto il calcio" ha scritto nelle proprie storie, aggiungendo: "l'uomo maggiormente detestato". Poi, un ulteriore affondo verso gli argentini festanti che durante il bagno di folla sono stati ripresi con un bambolotto di Mbappè in braccio. Tenuto anche da Leo Messi in persona, ultimo gesto sgradito a Rami che ha così irriso la nazionale campione del Mondo: "Kylian li traumatizza così tanto che preferiscono celebrare la vittoria contro il nostro prodigio, piuttosto che festeggiare la loro Coppa del mondo".