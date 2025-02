video suggerito

Rabiot sempre più leader del Marsiglia, fa gol e sorprende la Ligue 1: per lui un primato inaspettato Adrien Rabiot sempre più leader dell'Olympique Marsiglia. Nessuno si sarebbe mai aspettato un impatto del genere da parte del centrocampista ex Juventus, che è il miglior marcatore di testa della Ligue 1.

A cura di Vito Lamorte

Adrien Rabiot sempre più leader dell'Olympique Marsiglia. Nessuno si sarebbe mai aspettato un impatto del genere da parte del centrocampista ex Juventus, che si sta divertendo molto nel 3-4-2-1 varato da Roberto de Zerbi che permette all'OM di veleggiare al secondo posto della Ligue 1. Nell'ultimo match, contro l'Angers, è stato ancora lui a consentire alla sua squadra di passare in vantaggio con un gol di testa e proprio in questo fondamentale nessuno è come lui in Francia.

Sono 5 i gol in 16 partite per Rabiot che, oltre a fare il solito lavoro in fase di non possesso, è migliorato moltissimo negli ultimi 16 metri e i numeri lo dimostrano a pieno. Inoltre, la statistica sui gol segnati di testa è un'ulteriore conferma dell'efficienza in questo tipo di soluzione e come sia integrato perfettamente nei meccanismi della squadra pur non avendo fatto la pre-season.

Adrien Rabiot è il miglior marcatore di testa della Ligue 1: una statistica non banale per un calciatore che negli anni è migliorato in questo fondamentale. In questa stagione sono già a 3 su 5 (60%) ed è il miglior marcatore di testa della Ligue 1 a pari merito con Thilo Kehrer del Monaco. Un dato riportato dal quotidiano francese L'Equipe.

Anche rispetto al periodo con la Juventus, con 8 gol di testa su 22 (36%), i miglioramenti sono evidenti. Anche con la nazionale francese questa tendenza è confermata: 4 dei 6 gol sono stati segnati di testa (67%), tanto che lo scorso novembre contro l'Italia è diventato il primo francese a segnare una doppietta con questo fondamentale in una competizione ufficiale dalla finale della Coppa del Mondo del 1998 (doppietta di Zinédine Zidane al Brasile).

Rabiot ha parlato della sua propensione offensiva e di quella dei centrocampisti del Marsiglia e ha sottolineato il lavoro di Roberto de Zerbi: "È quello che ci chiede l'allenatore, perché sa che posso attaccare l'area, essere presente, soprattutto di testa".

Il ‘Duca bianco' si è sempre fatto notare per il suo senso della posizione e per il tempismo negli inserimenti: un aspetto su cui ha lavorato fin dagli inizi e che ha dato i suoi risultati.

Nel 2016, quando era solo una giovane promessa della nazionale francese, Rabiot aveva già detto che per lui era un aspetto da migliorare: “Difensivamente va bene, ma non segno ancora abbastanza gol di testa". Ora è diventato un'opzione offensiva a tutti gli effetti.