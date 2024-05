video suggerito

Rabiot riserva un saluto speciale ad Allegri dopo l'esonero alla Juve: "Meritavi un addio diverso" Adrien Rabiot ha voluto salutare in modo speciale Allegri dopo il suo esonero alla Juventus. Il centrocampista francese era uno dei fedelissimi del tecnico livornese: "Meritavi un addio diverso".

A cura di Fabrizio Rinelli

Adrien Rabiot è sempre stato uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri. E per questo non poteva restare in silenzio dopol'esonero del tecnico livornese avvenuto nella giornata di oggi. Fu lui a volere il centrocampista francese alla Juventus nel 2019 prima del suo primo esonero alla Vecchia Signora. Su Instagram l'ex PSG ha reso onore al tecnico ormai ex Juventus con un messaggio molto bello e significativo:

"Sarai ricordato come uno dei allenatori più vottoriosi della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto Mister e in bocca al lupo". Un post con tanto di foto di Allegri sollevato in aria dai propri giocatori subito dopo la finale di Coppa Italia vinta all'Olimpico contro l'Atalanta. Rabiot ha sempre avuto un legame speciale con Allegri e non l'ha mai nascosto: "Abbiamo un buon rapporto, mi voleva già quando giocavo al PSG, prima che arrivassi alla Juve quando c'era Sarri in panchina – spiega -. Il rapporto con il mister è iniziato lì".

Fedelissimo e più volte capitano della sua Juventus, Allegri non ha mai rinunciato a Rabiot nel suo centrocampo facendolo esplodere completamente dopo il suo secondo arrivo in bianconero. "Avevo già parlato con Allegri l'anno prima, ma poi andò via – spiegò in un'intervista in estate – poi è tornato e la cosa che mi piace di più del mister è che è davvero un grande professionista. Ci sono pochi allenatori così". Difficile dunque non prevedere un messaggio del genere da parte del francese nei confronti di Allegri.

Insieme a Rabiot anche Nicolò Fagioli, che sicuramente ha vissuto un'annata particolare dopo il caso scommesse, ha voluto riservare un messaggio al tecnico livornese: "Come ci hai sempre detto,poche parole… Grazie mister". Con questo breve post, il centrocampista della Juventus ha salutato il suo allenatore dopo l'esonero. Al suo posto Paolo Montero che traghetterà la squadra nelle ultime due partite di campionato contro Bologna e Monza prima del rompete le righe e il possibile arrivo di Thiago Motta come nuovo tecnico a partire dalla prossima annata.