Rabiot entra in campo e i tifosi della Francia non restano indifferenti: fischi a ogni tocco di palla

Adrien Rabiot è stato fischiato dai tifosi della Francia sia dopo il suo ingresso in campo che durante la partita a ogni tocco di palla. Anche il CT Deschamps ha subito lo stesso trattamento.

La Francia è riuscita a battere anche l'Islanda con il punteggio di 2-1 nonostante abbia terminato la partita in dieci uomini. Un successo importante dopo quello sull'Ucraina che porta la Nazionale di Deschamps a 6 punti nel girone. Lo scenario del Parco dei Principi di Parigi però ha riservato un trattamento non proprio bellissimo da parte del pubblico di fede PSG nei confronti di Didier Deschamps e di Adrien Rabiot. Il CT è stato fischiatissimo alla lettura delle formazioni per via degli infortuni di Dembélé e Doue. Per quanto riguarda il centrocampista oggi al Milan, i motivi sono stati differenti.

L'ex Juventus che ha appena lasciato l'OM per il Milan, è stato completamente fischiato già quando sono state annunciate le formazioni e il telecronista è stato costretto a pronunciare il suo nome per coprire il rumore. Rabiot è un ex di turno e di certo il suo brusco addio al PSG non ha lasciato indifferenti i tanti sostenitori del club parigino che hanno ricambiato con un trattamento non propriamente giusto. Sono state tantissime infatti le critiche piovute nei confronti di cui contestava Rabiot in campo da parte degli altri sostenitori francesi i quali ritenevano sbagliato fischiare un calciatore della propria Nazionale

Rabiot ha iniziato la partita dalla panchina e quando la Francia è rimasta in dieci uomini Deschamps ha deciso di mandarlo in campo. È stato proprio in quel momento che la maggior parte dei tifosi ha fischiato il giocatore che ha provato a ignorare ciò che sentiva dagli spalti. Incredibilmente però i fischi non si sono limitati solo a quel momento ma per tutta la partita. Ogni tocco di palla di Rabiot infatti veniva accompagnato proprio dai fischi dei tifosi.

Sui social qualcuno ha ipotizzato come il malcontento nei confronti di Rabiot fosse dovuto anche alla sua recente rissa al Marsiglia che poteva essere punita e avere delle conseguenze anche in Nazionale per dare un segnale dal punto di vista del comportamento. In realtà invece i fischi nei confronti del giocatore erano tutti riferiti al suo passato al PSG. La Francia però in campo può sorridere per questa vittoria arrivata anche in 10 uomini col VAR che ha annullato un gol all'Islanda nei minuti finali.