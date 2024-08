video suggerito

Quanto guadagnano Atalanta o Real Madrid se vincono la Supercoppa Europea: montepremi e trofeo Il montepremi della Supercoppa Europea 2024 non è ricco ma una sorta di salvadanaio della scorsa stagione da rompere in caso di successo. La sola partecipazione vale 4 milioni di guadagni a testa, quanto incassa chi vince?

L'Atalanta affronta questa sera il Real Madrid nella finale di Supercoppa Europea che si gioca nel National Stadium di Varsavia (ore 21). La squadra di Gasperini, vincitrice della scorsa edizione dell'Europa League, contende il primo trofeo continentale della stagione ai blancos che hanno alzato l'ultima Champions conquistata con il vecchio format (la prossima, che partirà a settembre, sarà totalmente rivoluzionata). Qual è il montepremi messi in palio? Quanto guadagnano le singole squadre, anche solo per partecipare al match? E com'è fatta la Coppa? Le cifre non sono esorbitanti e rappresentano una coda, quanto a incassi, della scorsa annata agonistica a cui aggiungere il ritorno in termini d'immagine ed economico soprattutto in caso di vittoria.

Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Europea, il montepremi

L'Atalanta è arrivata alla finale di Supercoppa Europea con in tasca i 35 milioni di euro ottenuti grazie al successo in Europa League. Almeno quattro volte tanto è l'importo versato nelle casse del Real Madrid detentore della Champions League: assieme agli 86 milioni complessivi fa cumulo anche il tesoretto che annovera i premi legati a ranking storico e market pool ed è di circa 50 milioni (oltre ad altri ricavi derivanti da voci ulteriori connesse all'evetno). Fin qui gli importi da ‘qualificate' che beneficiano anche del livello di sponsorship incentivato dai successi. Quanto alla partecipazione alla Supercoppa, sia la Dea sia le Merengues riceveranno 4 milioni a testa. Un milione in più, invece, andrà alla squadra vincitrice della finalissima.

Il premio per la squadra sconfitta

La squadra sconfitta dovrà accontentarsi di 4 milioni di euro, che corrisponde al bonus per la partecipazione scattato automaticamente dopo la vittoria del rispettivo trofeo continentale. Poco? Sì ma qualcosa ancora può arrivare da eventuali contratti di sponsorizzazione derivanti dall'esito dell'incontro.

Il trofeo per chi vince la Supercoppa Europea 2024

La Supercoppa Europea 2024 è un trofeo alto 58 centimetri che pesa 12.2 kg. Non ha un grade valore dal punto di vista economico ma alimenta sicuramente il prestigio. Il trofeo è nato da un'idea del giornalista olandese Anton Witkamp, che immaginava una super sfida per decretare la squadra più forte in Europa: la formula iniziale vedeva di fronte i vincitori della Coppa dei Campioni con quelli della Coppa delle Coppe (dal 1973 al 1999), dal 2000 in poi l'alter ego del club conquistatore della Champions è stata la formazione che ha prevalso in Europa League.