80mila euro: è la cifra che ogni calciatore della Nazionale italiana si è già messo in tasca per l'approdo ai quarti di finale degli Europei. Prima della sfida contro l'Austria agli ottavi, vinta 2-1 ai supplementari con i gol decisivi di Federico Chiesa e Matteo Pessina, il capitano Giorgio Chiellini e il suo vice Leonardo Bonucci hanno incontrato il presidente federale Gabriele Gravina per trovare un accordo sui premi da corrispondere ai giocatori in base ai risultati raggiunti. La principale novità rispetto a Euro 2016 è rappresentata proprio dal riconoscimento corrisposto agli Azzurri in caso di quarti di finale, che disputeranno oggi alle ore 21 contro il Belgio. I premi per il raggiungimento delle semifinali, in caso di secondo posto e di vittoria sono, invece, rimasti invariati rispetto a quelli di cinque anni fa.

I premi degli Azzurri in caso di semifinale, secondo posto e vittoria

Agli Europei di Francia, la Nazionale di Antonio Conte non è riuscita a portare a casa alcun premio. L'Italia, infatti, non è andata oltre i quarti di finale del torneo, a causa della sconfitta maturata ai calci di rigore contro la Germania. Per quella rassegna continentale, al contrario di quanto accaduto a Euro 2020, non era previsto un riconoscimento in caso di raggiungimento del secondo turno della fase a eliminazione diretta. Gli Azzurri, invece, avrebbero guadagnato 150mila euro lordi a testa in caso di semifinale, 200mila se fossero arrivati secondi e 250mila euro in caso di vittoria della competizione. La federazione e i calciatori hanno ritenuto idonee le cifre di cinque anni fa e le hanno confermate anche per questi Europei.

Quanto guadagnano i giocatori delle altre nazionali in caso di vittoria

La cifra che riceverebbero gli Azzurri in caso di vittoria è la più bassa rispetto a quelle previste dalle altre tre big rimaste ancora in gara, ovvero Inghilterra, Belgio e Spagna. A guidare questa speciale classifica è la selezione allenata da Gareth Southgate, con Harry Kane e compagni che guadagnerebbero ben 540mila euro a testa se riuscissero a raggiungere la tanto agognata vittoria, più del doppio di quanto riceverebbero i calciatori italiani. Cifra alta anche per i nostri avversari ai quarti, il Belgio, che ha previsto 430mila euro per ogni calciatore della sua rosa. Si avvicina soltanto, infine, la Spagna, pronta a sborsare 400mila euro per ogni Furia Rossa, se questi dovessero riuscire a replicare i successi del 2008 e del 2012. Tra le altre rimaste, anche la Danimarca ha promesso più soldi di noi, se dovesse raggiungere la vittoria degli Europei. Simon Kjaer e compagni avrebbero circa 340mila euro ciascuno, la stessa cifra prevista da Francia e Portogallo, uscite anzitempo dalla competizione. L'unica big a mettere sul piatto meno soldi rispetto all'Italia è l'Olanda, che avrebbe corrisposto 200mila euro ad ogni calciatore.

I premi Uefa

Oltre ai premi corrisposti dalle federazioni ai calciatori, ci sono poi anche i premi previsti dalla Uefa per ogni nazionale. Euro 2020 sarà l'Europeo più ricco di sempre da questo punto di vista, nonostante la pandemia abbia costretto gli organizzatori a rivedere il budget dai 371 milioni di euro iniziali ai 331 poi effettivamente previsti. L'Italia, finora, ha già incassato 16,3 milioni di euro, così spartiti: 9,3 per la partecipazione, 3 per le altrettante vittorie arrivate ai gironi, 1,5 per l'approdo agli ottavi e 2,5 per quello ai quarti. In caso di raggiungimento delle semifinali, la Nazionale incasserebbe altri 4 milioni, mentre 5 sono previsti per la squadra che si fermerà al secondo posto e 8 per i campioni. Se dovesse vincere gli Europei, dunque, l'Italia incasserebbe la cifra record di 28,5 milioni di euro.