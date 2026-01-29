Quanti soldi hanno guadagnato le squadre italiane dopo la prima fase della Champions League 2025/26

Quanto hanno incassato le squadre italiane dopo la prima fase della Champions League 2025-2026: quali sono i ricavi di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli tra qualificazioni, bonus risultati e market pool.

La Champions League 2025-2026 ha chiuso la League Phase e si appresta ad aprire la fase ad eliminazione diretta dopo i play-off. La UEFA ha messo sul tavolo 2,47 miliardi di euro complessivi e, già dopo la prima fase, i club italiani possono fare un primo bilancio.

Tra chi ha centrato gli spareggi e chi è rimasto fuori, Inter, Juventus, Atalanta e Napoli hanno incassato cifre molto diverse, ma comunque rilevanti.

Inter, incasso da top club nonostante i play-off

Il successo per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund ha permesso all’Inter di staccare il pass per i play-off, sfiorando anche l’accesso diretto agli ottavi. Il cammino europeo dei nerazzurri si è tradotto in ricavi importanti: cinque vittorie nel girone unico, il decimo posto finale in classifica e il passaggio del turno hanno portato la squadra di Cristian Chivu a superare quota 71 milioni di euro.

La cifra comprende il bonus di partecipazione (18,62 milioni), i premi legati ai risultati (circa 10,4 milioni), il piazzamento in classifica (oltre 8 milioni), i bonus playoff e la quota del pilastro ‘value', che tra parte europea e non europea vale complessivamente più di 32 milioni. Un tesoretto che potrà crescere ulteriormente in caso di qualificazione agli ottavi.

Juventus, qualificazione sofferta ma premi pesanti

Un pareggio a Monaco è bastato alla Juventus per rientrare tra le prime sedici e accedere ai playoff. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno chiuso la prima fase al tredicesimo posto e, nonostante un rendimento meno brillante rispetto all’Inter, possono sorridere sul fronte economico.

Tra bonus di partecipazione, risultati, posizione finale, pilastro ‘value' e premi per l’accesso alla fase a eliminazione diretta, la Juventus ha già messo in cassaforte circa 64 milioni di euro. Una somma garantita anche in caso di eliminazione al playoff, che rappresenta una boccata d’ossigeno per i conti del club.

Napoli, eliminazione dolorosa e quasi 50 milioni in cassa

Il Napoli ha visto interrompersi il proprio cammino europeo all’ultima giornata, con la sconfitta contro il Chelsea che ha relegato la squadra di Antonio Conte al trentesimo posto. L’eliminazione pesa sul piano sportivo, ma non cancella i ricavi generati dalla partecipazione alla competizione.

Grazie al bonus di ingresso, ai premi per i risultati ottenuti, al piazzamento in classifica e alla quota del pilastro ‘value', il Napoli incasserà circa 48,5 milioni di euro. Una cifra comunque significativa, che dimostra quanto il nuovo format renda economicamente rilevante anche una Champions chiusa anzitempo.

Atalanta, quasi 60 milioni dall'UEFA dopo la League Phase

L’Atalanta ha raggiunto i playoff della Champions League 2025/26, nonostante la sconfitta nell’ultima giornata della prima fase contro USG. Il bonus di partecipazione garantito alla Dea ammonta a 18,62 milioni di euro, con i punti raccolti nel girone che hanno fruttato circa 9,1 milioni di euro di premi. Per la posizione finale in classifica nella prima fase, la squadra orobica riceve circa 6,63 milioni di euro e dal pilastro ‘value', il club ottiene circa 16,83 milioni dalla quota europea.

La quota non europea legata al ranking storico/decennale vale circa 6,22 milioni. Sono previsti, inoltre, 1 milione di euro di bonus playoff e 1 milione per il piazzamento tra 9° e 16° posto. Il totale dei ricavi accumulati dopo la prima fase supera i 59 milioni di euro. Questa cifra è già garantita e potrebbe aumentare ulteriormente in caso di avanzamento nella competizione.