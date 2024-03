Quanti punti mancano all’Inter per vincere matematicamente lo Scudetto della seconda stella L’Inter ha vinto dieci partite consecutive in Serie A ed è sempre più vicina allo Scudetto numero 20. I nerazzurri possono già fare calcoli importanti. A Inzaghi mancano 16 punti per avere la matematica certezza del titolo, che potrebbe arrivare entro la fine di aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Inter già da qualche settimana ha messo le mani sul campionato. Per lo Scudetto numero 20 il mondo nerazzurro conta solo le settimane, anzi i giorni. Il vantaggio su Juventus e Milan è enorme e si possono già fare dei calcoli su quando Inzaghi e i suoi ragazzi potranno festeggiare il titolo. Ma quanti punti servono all'Inter per festeggiare la vittoria del campionato?

Dieci partite giocate in Serie A nel 2024 e dieci vittorie. Questa è una squadra irresistibile, considerando anche le coppe le vittorie sono tredici in tredici partite nell'anno solare. L'Inter ha fatto il vuoto, la Juventus dopo il confronto diretto perso non è riuscita più a rispondere, il Milan si era allontanato presto. Adesso l'Inter ha 75 punti, frutto di 24 vittorie e 3 pareggi (una sola sconfitta in 28 giornate). La Juventus e il Milan seguono, ma non a ruota. 57 punti per i bianconeri, 56 per i rossoneri, che devono disputare undici partite e che quindi possono conquistare un massimo di 33 punti.

Quanti punti servono all'Inter per vincere matematicamente lo scudetto

Ciò significa che la Juve può, vincendo tutte le partite di campionato da qui a fine stagione, può arrivare al massimo a 90 punti. Mentre il Milan vincendole tutte invece può issarsi fino a quota 89. Va da sé che all'Inter basta davvero ‘poco' per festeggiare il ventesimo scudetto. Per la seconda stella all'Inter bastano quindi 16 punti, da conquistare nelle prossime 10 partite di campionato. Onestamente pochissimi. Per questo i festeggiamenti in casa nerazzurra si possono già iniziare a preparare.

Ma è altrettanto vero che potrebbe essere anche meno i punti dei quali ha bisogno Inzaghi per il titolo. Perché arrivando a 91 punti l'Inter diventerebbe irraggiungibile per la Juve e a 90 lo diventerebbe per il Milan. Ma sono calcoli teorici. Perché 90 o 91 servono se Milan e Juve vincono tutte le partite.

La possibile data per la vittoria dello scudetto dell'Inter

In ogni caso si possono fare già due calcoli per l'ipotetica data dello Scudetto. Perché considerando che Juve e Milan vincano sempre, l'Inter resta padrona del suo destino e se otterrà cinque vittorie e un pareggio sarà campione d'Italia. Se Lautaro e soci li conquisteranno faranno festa prima della fine di aprile – il 28 è in programma il match con l'Empoli. Ma c'è anche la possibilità di vincere lo scudetto nel derby di ritorno con il Milan del 21 aprile.