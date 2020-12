Come procede il recupero di Nicolò Zaniolo e quando tornerà in campo? Il centrocampista della Roma sta lavorando sodo sulla strada che porta al rientro dopo il doppio grave infortunio al ginocchio che ha compromesso il suo 2020. Un anno da incubo che il classe 1999 vuole mettersi alle spalle, senza però bruciare le tappe scongiurando il rischio di una ricaduta. A quando è fissato il ritorno all'attività agonistica? A fare il punto della situazione ci ha pensato il diretto interessato, che ha messo nel mirino gli Europei in programma nella prossima estate.

Prima il crack del legamento del ginocchio destro in un Roma-Juventus dello scorso gennaio, e poi quello del ginocchio sinistro ad inizio settembre in occasione della sfida con la Nazionale contro l'Olanda. Il 2020 è stato un anno molto sfortunato per Nicolò Zaniolo, che dopo il recupero dal primo grave infortunio, ha dovuto fare i conti con un nuovo stop. Un colpo durissimo per un ragazzo che ha dimostrato di avere le spalle larghe, metabolizzando lo sconforto iniziale. Cosa lo ha aiutato? La prospettiva di rientrare in tempo per dare una mano alla sua Roma e la possibilità se tutto va bene, di disputare gli Europei con la Nazionale italiana, "fortunatamente" per lui rinviati alla prossima estate.

La riabilitazione è andata avanti nel migliore dei modi, e le visite di controllo hanno dato finora esito positivo sulla strada che porta al completo recupero. Per rivederlo in campo bisognerà aspettare la primavera, visto che l'imperativo è quello di non accelerare e forzare dunque i tempi per non andare incontro ad eventuali ricadute. A fare il punto sulle tempistiche per il rientro, è stato il diretto interessato, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non ho fretta, sto lavorando bene. Ogni giorno vengo a Trigoria, dopo l’ultima visita a Innsbruck ora si aumenterà il carico e quando la gamba destra e la sinistra avranno la stessa forza e la mia testa sarà pronta, con calma rientrerò. Ho una carriera davanti, non bisogna forzare, farsi prendere dalla voglia di giocare 2-3 partite. È in ballo la carriera, il futuro. Quando torno? Più o meno aprile. Al massimo. In tempo per gli Europei".