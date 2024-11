video suggerito

Quando si giocherà la Supercoppa Italiana, il programma: date e orari di semifinali e finale La Lega ha ufficializzato le date e gli orari della Final Four della Supercoppa Italiana e anche gli anticipi e i posticipi della 19ª e 20ª giornata: il derby di Roma torna in notturna dopo sei anni.

A cura di Ada Cotugno

Inter, Milan, Juventus e Atalanta saranno le protagoniste delle Final Four della Supercoppa Italiana. Lo scorso anno il torneo ha fatto il suo esordio con il nuovo format che comprende le finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate in campionato, con i nerazzurri che avevano vinto la prima edizione speciale nella finale contro il Napoli.

Anche in questa occasione la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita e sono già state ufficializzate le date delle tre partite in programma. Ci saranno le due semifinali, ossia Inter-Atalanta e Juventus-Milan, più la tanto attesa finale. Tutte le partite saranno visibili in esclusiva su Mediaset.

Le date della Supercoppa Italiana e dove vederla

Quando si giocheranno le semifinali? La Supercoppa Italiana quest'anno si giocherà con circa 20 giorni d'anticipo rispetto alla passata stagione, quando le gare si erano disputate alla fine del mese di gennaio. La prima semifinale tra Inter e Atalanta si giocherà giovedì 2 gennaio alle 20:00 italiane (22 ora locale), mentre Juventus-Milan si giocherà il giorno successivo. La finale tra le due vincitrici si disputerà lunedì 6 gennaio, sempre alle ore 20:00 italiane. Tutte le partite saranno visibili in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Giovedì 2 gennaio 2025, ore 20:00 – Inter-Atalanta

Venerdì 3 gennaio 2025, ore 20:00 – Juventus-Milan

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 20:00 – Finale

Anticipi e posticipi della 19esima e 20esima giornata

Contestualmente all'ufficializzazione delle date delle partite di Supercoppa, la Lega ha reso noti anche gli anticipi e i posticipi della 19esima e 20esima giornata. Tra le novità più interessanti c'è sicuramente il ritorno del derby di Roma in notturna: dopo quasi sei anni Roma-Lazio si giocherà alle 20:45 di domenica 5 gennaio.

Le sfide della 19ª giornata coincideranno con la Supercoppa Italiana e per questo le partecipanti recupereranno le proprie gare la settimana seguente, creando un turno spezzettato. La programmazione completa delle prime due giornate del 2025.

19ª giornata

Sabato 4 gennaio

15:00 – Venezia-Empoli (DAZN)

18:00 – Fiorentina-Napoli (DAZN)

20:45 – Verona-Udinese (DAZN/Sky)

Domenica 5 gennaio

12:30 – Monza-Cagliari (DAZN)

15:00 – Lecce-Genoa (DAZN)

18:00 – Torino-Parma (DAZN)

20:45 – Roma-Lazio (DAZN)

Martedì 14 gennaio

18:30 – Como-Milan (DAZN/Sky)

20:45 – Atalanta-Juventus (DAZN/Sky)

Mercoledì 15 gennaio

20:45 – Inter-Bologna (DAZN)

20ª Giornata

Venerdì 10 gennaio

20:45 – Lazio-Como (DAZN)

Sabato 11 gennaio

15:00 – Empoli-Lecce (DAZN)

15:00 – Udinese-Atalanta (DAZN)

18:00 – Torino-Juventus (DAZN)

20:45 – Milan-Cagliari (DAZN/Sky)

Domenica 12 gennaio

12:30 – Genoa-Parma (DAZN)

15:00 – Venezia-Inter (DAZN)

18:00 – Bologna-Roma (DAZN/Sky)

20:45 – Napoli-Verona (DAZN)

Lunedì 13 gennaio

20:45 – Monza-Fiorentina (DAZN/Sky)