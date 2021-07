Italia-Spagna e Inghilterra-Danimarca sono le semifinali degli Europei 2021, due partite che si prospettano bellissime con quattro squadre quadrate, solide, che sono riuscite a superare le difficoltà di un'edizione molto equilibrata. Naturalmente tutte e quattro le nazionali sognano la vittoria e innanzitutto l'accesso alla finale che si disputerà al Wembley Stadium di Londra domenica 11 luglio, davanti a 60mila spettatori. La finalissima inizierà alle ore 21 e sarà preceduta dalla cerimonia di chiusura degli Europei, la prima edizione itinerante nella storia della competizione.

La data della finale degli Europei di calcio, a che ora si gioca

La finale degli Europei è la partita più attesa di tutto il 2021 del calcio, specialmente dopo le difficoltà imposte dalla pandemia nel corso dell'uiltimo anno e mezzo. In palio c'è la coppa Henri Delaunay, il trofeo che viene consegnato al capitano della nazionale campione d'Europa. La finale di Euro 2020 si disputerà domenica 11 luglio allo Stadio di Wembley a Londra, con calcio d'inizio previsto per le ore 21. La partita la disputeranno le vincenti delle semifinali Italia-Spagna e Inghilterra-Danimarca.

Lo stadio dove si gioca la finale del torneo

Gli Europei volgono al termine ed è già tempo di pensare dunque alla finale. L'ultimo atto di questa 16esima edizione dei Campionati Europei di Calcio che per la prima volta, e forse unica, si sono giocati in modo itinerante si terrà al magnifico Stadio di Wembley, che conterrà 60 mila spettatori dopo l'alleggerimento delle misure anti-Covid rispetto all'inizio della manifestazione. Quello di Londra è uno degli undici impianti che hanno ospitato le 51 partite di Euro 2020 e per la prima volta questo stadio ospiterà una finale degli Europei. Nel 1996 i campionati si tennero in Inghilterra e la finale si giocò nel vecchio Wembley, lo stadio che oggi non esiste più e che è stato abbattuto quasi vent'anni fa.