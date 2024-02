Quando ci sarà il sorteggio degli ottavi di Europa League: data e fasce delle italiane Venerdì 23 febbraio a Nyon, nella sede della Uefa, saranno sorteggiati gli accoppiamenti in tabellone degli ottavi di Europa League. Atalanta tra le teste di serie, Milan e Roma nell’urna delle non teste di serie in caso di qualificazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Giovedì 22 febbraio si chiudono gli spareggi dei sedicesimi di Europa League 2023-2024. Il giorno dopo, venerdì 23 febbraio, a Nyon si svolgerà il sorteggio degli ottavi. Allo stato dei fatti, l'Italia può contare su una squadra che è già nell'urna degli accoppiamenti in tabellone per il prossimo turno e figura tra le teste di serie: è l'Atalanta. Roma (seconda nel girone) e Milan (retrocesso dalla Champions) potrebbero aggiungersi alla ‘dea' ma devono eliminare nel doppio confronto Feyenoord e Rennes.

Ottavi Europa League, quando si sorteggiano: data e orario

Nella sede della Uefa, venerdì 23 febbraio, alle ore 12 verranno estratte le palline che contengono i nomi delle 16 squadre che risulteranno qualificate agli ottavi di finale. L'andata è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 marzo.

Le fasce e i criteri del sorteggio degli ottavi di Europa League 2024

Le sedici squadre che saranno inserite nell'urna saranno divise in due fasce: le teste di serie, di cui fanno parte le 8 vincitrici dei gironi; le non teste di serie che arriveranno dalle partite degli spareggi. Nella griglia delle teste di serie, che avranno il beneficio di disputare il ritorno in casa, c'è l'Atalanta (prima nel Gruppo D).

Teste di serie – Atalanta (Italia), Brighton (Inghilterra), Leverkusen (Germania), Liverpool (Inghilterra), Rangers (Scozia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Villareal (Spagna), West Ham (Inghilterra).

Non teste di serie – Feyenoord/Roma, Galatasaray/Sparta Praga, Shakhtar Donetsk/Marsiglia, Young Boys/Sporting CP, Benfica/Tolosa, Milan/Rennes, Lens/Friburgo, Braga/Qarabağ.

Tra le regole del sorteggio ce n'è una in particolare che impedisce almeno per adesso che vi siano derby di Coppa in tabellone: "nessuna squadra può affrontare un'altra squadra della stessa federazione nazionale".

Quanto al format, è quello convenzionale: imperniato su gare di andata e ritorno. In caso di parità dopo 180 minuti su vai tempi supplementari a prescindere dalle reti fatte in casa oppure in trasferta.