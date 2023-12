Il tabellone dei sedicesimi di Europa League: Milan-Rennes e Roma-Feyenoord, le date delle partite Il tabellone dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2023-2024: le avversarie di Milan e Roma uscite dal sorteggio e le date delle partite di play off.

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel sorteggio di Nyon è stato definito il tabellone della fase ad eliminazione diretta dell'Europa League 2023-2024. Si parte con gli spareggi (di fatto i sedicesimi di finale) che vedono impegnate due italiane che ora conoscono le proprie avversarie: il Milan, retrocesso dalla Champions League, affronterà i francesi del Rennes e la Roma, che si è classificata al secondo posto nel girone eliminatorio, si troverà davanti gli olandesi del Feyenoord. Già qualificata agli ottavi invece l'Atalanta che ha vinto il proprio gruppo e attende quindi ora di conoscere la propria avversaria nel turno successivo.

Il tabellone dei sedicesimi di Europa League

Definito dunque il tabellone dei play off dell'Europa League 2023-2024. Ecco gli accoppiamenti usciti dall'urna di Nyon per le 8 partite che decreteranno le altre 8 squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale:

Friburgo (GER) – Lens (FRA)

Marsiglia (FRA) – Shakhtar Donetsk (UKR)

Qarabag (AZE) – Braga (POR)

Rennes (FRA) – Milan (ITA)

Roma (ITA) – Feyenoord (OLA)

Sparta Praga (CZH) – Galatasaray (TUR)

Sporting Lisbona (POR) – Young Boys (SVI)

Tolosa (FRA) – Benfica (POR)

Quando si giocano le partite

Già definite le date delle partite dei play off. Milan-Rennes e Roma-Feyenoord valide per i sedicesimi dell'Europa League 2023-2024 si giocheranno nel febbraio del 2024: la partita d'andata è prevista giovedì 15 febbraio, mentre il ritorno si disputa una settimana più tardi, ossia giovedì 22 febbraio. Le vincenti degli otto confronti raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale con gli accoppiamenti che saranno decisi da un nuovo sorteggio che andrà in scena il 23 febbraio.