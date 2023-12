Sorteggi Europa League, orario e dove vederli in diretta tv e streaming: le avversarie di Milan e Roma ai sedicesimi

Dopo il sorteggio di Champions League si terrà oggi anche quello di Europa League con tra le sedici squadre protagoniste anche Milan e Roma. Le squadre di Mourinho e Pioli alle ore 13 conosceranno il proprio destino. Di sicuro non potranno sfidarsi perché non sono previsti derby. Il sorteggio di Nyon si potrà seguire in diretta tv su Sky, esattamente al canale 200 Sky Sport 24. Streaming possibile con Sky Go, NOW e il sito della Uefa. L'Atalanta è già agli ottavi di finale e sarà spettatrice, così come la Fiorentina nei sorteggi di Conference League.

Dove vedere i sorteggi dei playoff di Europa League 2023/24 in TV e streaming: l'orario

Il sorteggio dei playoff di Europa League si terrà oggi a Nyon e inizierà alle ore 13. Il sorteggio che riguarderà anche Roma e Milan si potrà seguire in diretta TV su Sky Sport canale 200. Streaming visibile con Sky Go, NOW e l'account UEFA.

Le fasce del sorteggio: le avversarie di Roma e Milan agli spareggi

Milan e Roma saranno in due urne differenti e non potranno affrontarsi perché non sono previsti derby fino ai quarti. Per il Milan l'insidia maggiore è rappresentata dal Marsiglia di Gattuso. Mentre per la Roma le squadre da evitare sono il Feyenoord, il Benfica e il Galatasaray.

Le squadre seconde classificate nei gironi di Europa League

Friburgo, Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Tolosa, Rennes, Roma, Qarabag

Le squadre qualificate dalla Champions League

Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar Donetsk

