Il Milan ha il 7% di possibilità di vincere l’Europa League: l’algoritmo vede meglio solo 2 squadre La caduta dalla Champions all’Europa League non ha scalfitto la fiducia di analisti e algoritmi nei confronti del Milan. Che rimane una delle principali favorite per alzare il trofeo il prossimo 24 maggio a Dublino. I rossoneri veleggiano in 3a posizione, dietro solo a Bayer e Liverpool: ottimo segno di fiducia nei giocatori di Pioli che prima però, dovranno superare l’ostacolo playoff.

Il Milan ha salutato mestamente la Champions League malgrado il prestigioso successo a Newcastle ed è scivolato in Europa League a fronte del terzo posto in classifica nel girone F. La nota positiva è che i rossoneri potranno continuare a cullare il sogno continentale in una competizione che non è stata mai vinta dal club. E che, secondo un algoritmo emesso da Gracenote una azienda leader in servizi sportivi, avrebbe ottime possibilità di riuscirci con il 7% di margine, inferiore solamente a Bayer Leverkusen e Liverpool.

L'amarezza e la delusione di aver solamente accarezzato il sogno di una straordinaria qualificazione agli ottavi di finale, potrebbe venire mitigata dalla scalata alla seconda coppa europea che nella ricchissima bacheca rossonera manca all'appello. Questo sarà ovviamente il diktat imposto ai giocatori per non lasciare nulla di intentato e ritrovarsi in primavera a giocarsi qualcosa di importante per sé e il prestigio del club. Ai blocchi di partenza non sarà facile perché nella competizione ci sono fior di avversari e nel prossimo sorteggio, in programma il 18 dicembre, potrebbero celarsi anche delle insidie non indifferenti. Perché il Milan dovrà affrontare prima i playoff dell'8 e 22 febbraio.

Un impegno in più che dovrà essere forzatamente propedeutico all'approdo ai sedicesimi di finale in cui i rossoneri, in seconda fascia, potrebbero vedersela in una doppia sfida con una tra Friburgo, Marsiglia, Sporting Lisbona, le tre avversarie più quotate a contendere il passaggio del turno. Nulla di proibitivo, certo, ma comunque, un ostacolo da non sottovalutare visto che richiederà un doppio impegno aggiuntivo in un calendario già costipato di partite e una infermeria mai vuota da infortunati.

Mentre si sprecano i sondaggi relativi ai possibili accoppiamenti del Milan ai playoff c'è anche chi si è spinto oltre ed è Gracenote, società leader nei metadati musicali, video e sportivi e tecnologie di riconoscimento automatico dei contenuti: l'analisi è finita su chi alzerà il trofeo il prossimo 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino. Con il Milan che ha ottime chance di arrivarci. Infatti, tra le attuali 24 squadre in tabellone, solamente due vantano una percentuale più alta rispetto a Leao e compagni.

L'algoritmo ha premiato il Milan con il 7% delle possibilità di vincere l'Europa League 2023-24 che non sono poche, anzi. Meglio dei rossoneri è piazzato il Bayer Leverkusen, con il club tedesco che li precede col 12%. Non è un caso, perché proprio in EL la squadra allenata da Alonso è stato un vero e proprio caterpillar nel Girone H: 6 vittorie su 6, 19 gol fatti e solo 3 subiti con numeri da Champions League e non è un caso se la squadra di Alonso stia dominando anche in Bundesliga.

Detto del Leverkusen, però ciò che sorprende davvero sono le percentuali date dall'algoritmo al primo club favorito per il successo finale, il Liverpool di Klopp. In questo caso i reds svettano incontrastati con un micidiale 38%, sbaragliando anche sulla carta qualsiasi ipotesi di concorrenza. Una massima fiducia verso gli inglesi che pur hanno balbettato nella fase a Gironi, chiudendo al primo posto ma solo per una lunghezza sul Tolosa e perdendo ben due partite, una con l'Union Berlino e l'altra proprio contro i francesi. Eppure, la stima verso Salah e compagni – che avranno il vantaggio di partire direttamente dai 16mi – sembra essere inscalfibile anche dai metadati di un computer. Forza delle statistiche che, però, come i soldi, non fanno sempre vincere le partite.