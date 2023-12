La Roma batte lo Sheriff ma non basta, chiude seconda: dovrà giocare i sedicesimi di Europa League La Roma batte 3-0 lo Sheriff grazie ai gol di Lukaku, Belotti e Pisilli ma non basta per conquistare gli ottavi di Europa League. I giallorossi chiudono la fase a gironi da secondi in classifica e quindi saranno costretti a passare dai sedicesimi.

La Roma batte 3-0 lo Sheriff grazie ai gol di Lukaku, Belotti e Pisilli ma non basta per conquistare gli ottavi di Europa League. I giallorossi chiudono la fase a gironi da secondi in classifica e quindi saranno costretti a passare dai sedicesimi contro una delle "retrocesse" dalla Champions che hanno chiuso al terzo posto. Una vittoria mai in discussione per la squadra di Mourinho che aspettava notizie positiva da Praga dove lo Slavia ha invece dilagato contro il Servette vincendo 4-0.

La Roma la chiude subito nel primo tempo

La Roma è entrata in campo consapevole che tutto non sarebbe dipeso dalla sfida contro lo Sheriff per evitare gli spareggi contro le terze della fase a gironi di Champions. Giallorossi convinti di poterla vincere fin da subito sperando in un passo falso dello Slavia Praga contro il Servette. La squadra di Mourinho ha infatti iniziato il primo tempo col piglio giusto chiudendolo di fatto sul punteggio di 2-0.

La partita la decidono subito nei primi 45 minuti i gol di Lukaku e Belotti, ma si è materializzato subito il 2° posto nel girone e il conseguente playoff visto che lo Slavia Praga capolista, infatti, ha chiuso sul 4-0 il primo tempo contro il Servette restando a +2 sui giallorossi. Di fatto la partita, nonostante tutta la buona volontà dei giallorossi, si è chiusa al termine dei primi 45 minuti dell'Olimpico.

Nel secondo tempo la Roma gestisce il vantaggio

La Roma entra in campo nel secondo tempo consapevole di non poter ormai più nulla per sperare in una qualificazione agli ottavi da prima in classifica. Il 4-0 dello Slavia Praga è stata subito una sentenza per Mourinho che infatti nella ripresa ha iniziato una lunga girandola di sostituzione facendo entrare diversi giovani come Pagano, Pistilli e Mannini. Poche le occasioni da gol per arrotondare il risultato, alcune capitate soprattutto sui piedi di El Shaarawy.

A un certo punto in campo la Roma ha iniziato a sperimentare un po' qualche altra soluzione alternativa, soprattutto in difesa. A un certo punto infatti il trio difensivo assolutamente inedito della Roma era costituito solo da giocatori fuori ruolo: Karsdorp, Cristante e Bove. Nel finale c'è gloria per il giovanissimo Pisilli classe 2004 che segna il 3-0. Al triplice fischio gli applausi dell'Olimpico hanno accompagnato la Roma negli spogliatoi. I giallorossi hanno chiuso al secondo posto i gironi di Europa League ma dovranno giocarsi i sedicesimi.