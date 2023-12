L’Atalanta travolge il Rakow in Europa League: Muriel, Bonfanti e De Ketelaere sigillano il 1° posto Una doppietta di Muriel e i gol del baby Bonfanti e di De Ketelaere regalano una netta vittoria per 4-0 all’Atalanta in casa del Rakow: la Dea certifica il primo posto del girone di Europa League e si prepara per gli ottavi di finale.

A cura di Michele Mazzeo

Nemmeno un primo posto già archiviato e un ampio turnover fermano la corsa dell'Atalanta in Europa League. Le formazione di Gasperini infarcita di riserve e con due giovanissimi debuttanti come Giovanni Bonfanti e Tommaso Del Lungo (entrambi classe 2003) dal primo minuto difatti batte con un netto 4-0 i polacchi del Rakow nell'ultima partita del girone D chiuso davanti a tutti con un percorso da imbattuta (4 vittorie e 2 pareggi).

A trascinare la Dea in terra polacca è un Luis Muriel apparso rivitalizzato dalla prodezza di tacco che ha regalato il successo contro il Milan: il colombiano apre infatti le marcature al 14′ con un delicato tocco a chiosa di una serpentina tra i difensori avversari e poi a metà ripresa si è ripetuto siglando il gol del 3-0 finalizzando un contropiede condotto da Holm proprio quando la sua squadra stava vivendo il momento di maggior sofferenza (con il Rakow che aveva appena colpito un palo con Kovacevic e aveva sciupato altre due clamorose occasioni da reta). In mezzo la rete del 20enne Giovanni Bonfanti, di ruolo difensore, che risolvendo una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova il suo primo gol tra i professionisti con la maglia nerazzurra. E nei minuti di recupero è arrivato anche il gol, molto atteso, di quel Charles De Ketelaere ancora alla ricerca di continuità.

Solo buone notizie dunque per Gianpiero Gasperini da questo match di Europa League: oltre al pass per gli ottavi di finale di Europa League infatti la Dea ritrova un Muriel nella sua versione migliore e nuove frecce da mettere nella faretra per il reparto difensivo con due giovanissimi come Bonfanti e Del Lungo che non hanno affatto demeritato in questa loro uscita europea con la maglia dell'Atalanta. Ed anche il ritorno al gol del trequartista belga (che non segnava proprio dalla gara d'andata contro i polacchi del 21 settembre) non può che rendere felice il tecnico di Grugliasco in vista dei prossimi appuntamenti che attendono la sua squadra nel prossimo futuro.