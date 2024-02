Le possibili avversarie di Milan, Roma e Atalanta nel sorteggio degli ottavi di Europa League Milan, Roma e Atalanta potrebbero ritrovarsi tutte e tre nel sorteggio degli ottavi di finale di Europa League che avverrà il prossimo 23 febbraio. La Dea è già inserita nel tabellone e attende di sapere chi si qualificherà dai playoff per scoprire quale sarà la sua avversaria. Per Milan e Roma, invece, ci sarà una testa di serie con il Liverpool che rappresenta l’ostacolo più difficile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tre squadre italiane in ottica ottavi di finale di Europa League: Milan, Roma e Atalanta di cui una – la Dea – già inserita nel lotto e le altre in attesa di superare lo scoglio dei playoff. Tutto da definire, quindi, ma si possono già ipotizzare le eventuali avversarie per il prossimo sorteggio. Che avverrà il 23 febbraio 2024 e che determinerà le sfide a eliminazione diretta con match di andata e di ritorno.

Il tabellone di Europa League non è ancora definito al momento, visto che si stanno disputando i ritorni delle gare di playoff e nessuna squadra impegnata può ancora ancora conoscere il proprio destino. Solamente da questa sera si capirà chi sia riuscita a superare lo spareggio presentandosi nell'elenco delle magnifiche 16 per il sorteggio del 23 febbraio che determinerà gli ottavi, prima del successivo (15 marzo) quando verrà creato il tabellone definitivo, con il cammino verso la finale.

Le possibili avversarie di Milan e Roma negli ottavi di Europa League

Per Milan e Roma ci sono ancora da affrontare – e superare – i due ostacoli che si chiamano Rennes e Feyenoord. Se riusciranno a qualificarsi, anche per loro si spalancheranno le porte degli ottavi di Europa League dove di certo non potranno sfidarsi rea loro né trovarsi di fronte l'Atalanta, visto che non possono esserci derby tra club della stessa nazione. Quindi quali potrebbero essere le avversarie per Pioli e De Rossi?

Non essendo teste di serie, il destino di Roma e Milan cammina a braccetto perché una delle avversarie sarà nel ristretto numero di quelle squadre che hanno vinto il girone di Europa League. In totale sono sette: tre inglesi, una scozzese, una tedesca, una spagnola e una ceca. I pericoli maggiori ovviamente sono rappresentati dalla Premier League con il Liverpool in testa ma attenzione anche al Brighton dell'italiano Roberto De Zerbi.

Le sette possibili avversarie di Milan e Roma

Bayer Leverkusen

Brighton

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

West Ham

Villarreal

Le avversarie dell'Atalanta agli ottavi di finale

Per la formazione bergamasca la situazione cambia rispetto a Milan e Roma perché è già inserita tra le teste di serie degli ottavi di finale avendo vinto il proprio girone. La Dea non potrà eventualmente affrontare giallorossi e rossoneri, ma soltanto un'altra delle squadre qualificate dopo aver superato i playoff/spareggi che verranno definiti questa sera. Precorrendo i tempi e vedendo i risultati dell'andata, un piede negli ottavi ce l'ha già lo Sporting (vincente 3-1 sul campo dello Young Boys) e il Quarabag (4-2 sul Braga). Per il resto, vige il più ferreo equilibrio. Se dovesse qualificarsi, comunque, il pericolo numero uno sarebbe rappresentato dal Galatasaray di Mauro Icardi.

Il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League

Subito dopo la conclusione dei playoff ci sarà il sorteggio per stabilire il tabellone degli ottavi di finale. Lo si svolgerà a Nyon, Svizzera, e andrà in scena alle ore 12:00 di venerdì 23 febbraio 2024. Le otto squadre qualificate dopo aver superato i playoff verranno estratte per sfidare le otto prime classificate dei gironi di Europa League.