Qualificazioni Mondiali in TV e streaming oggi e stasera: Grecia-Spagna in chiaro, dove vederla su Mediaset Giovedì 11 novembre: le partite delle Qualificazioni mondiali 2022 in programma oggi in TV e in diretta streaming. Tra le partite per la zona europea c’è Grecia-Spagna: la gara si gioca alle 20:45 e fa parte del Gruppo B. Viene trasmessa in chiaro sul digitale terrestre al Canale 20 di Mediaset. Per il live streaming diretta su Sportmediaset o su Infinity.

A cura di Alessio Pediglieri

Tornano protagoniste le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar con le partite in programma oggi, giovedì 11 novembre. Tra le principali gare in tabellone spicca la sfida tra Grecia e Spagna, valida per il Gruppo B capitanato al momento dalla Svezia con le Furie Rosse che inseguono in seconda posizione a due turni dalla fine. Una gara delicatissima per la nazionale iberica che non può permettersi altro risultato se non la vittoria se vuole riuscire a conquistare la prima posizione che automaticamente qualifica alla fase finale del torneo.

In totale sono 10 le gare della Zona Europea in programmazione oggi con inizio alle 17:00 per Armenia-Macedonia, Azerbaigian-Lussemburgo e Russia-Cipro. Poi alle 18:00 spazio a Georgia-Svezia (stesso Girone della Spagna) e alle 20:45 in palinsesto altri 6 incontri in contemporanea alle 20:45 tra cui scenderà in campo anche il Portogallo di Cr7. Alle 22:00 spazio anche per un match della Zona Sudamericana: Ecuador-Venezuela.

Dove vedere Grecia-Spagna in TV e in streaming

Grecia-Spagna è visibile in chiaro per tutti e senza costi aggiuntivi sia in Tv che in streaming. La partita, valida per il Gruppo B con calcio di inizio fissato per le 20:45 è trasmessa in diretta su Mediaset 20, sul digitale terrestre e può essere seguita live su internet o connettendosi al portale Sportmediaset oppure a Infinity.

Partite qualificazione Mondiali oggi e stasera giovedì 11 novembre

Ecco il palinsesto di tutte le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar che si disputano giovedì 11 novembre 2021:

17:00 – Armenia – Macedonia del Nord (Gruppo J)

17:00 – Azerbaigian – Lussemburgo (Gruppo A)

17:00 – Russia – Cipro (Gruppo H)

18:00 – Georgia – Svezia (Gruppo B)

20:45 – Germania – Liechtenstein (Gruppo J)

20:45 – Grecia – Spagna (Gruppo B)

20:45 – Irlanda – Portogallo (Gruppo A)

20:45 – Malta – Croazia (Gruppo H)

20:45 – Romania – Islanda (Gruppo J)

20:45 – Slovacchia – Slovenia (Gruppo H)

22:00 – Ecuador – Venezuela