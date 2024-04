video suggerito

Pulisic interpreta il ruolo di trequartista in maniera fantastica in Milan-Lecce: è ovunque Pulisic interpreta il ruolo di trequartista in maniera fantastica in Milan-Lecce: il calciatore americano è ovunque, Stefano Pioli ha trovato una soluzione offensiva in più per l'ultima parte di stagione.

A cura di Vito Lamorte

Pulisic interpreta il ruolo di trequartista in maniera fantastica in Milan-Lecce: il calciatore americano è ovunque, Stefano Pioli ha trovato una soluzione offensiva in più per l'ultima parte di stagione. Il numero 11 del Diavolo è stato uno dei protagonisti della prima frazione di gioco della partita di San Siro, aprendo il match con un bel gol e risultando uno dei migliori della squadra rossonera.

Il forte giocatore classe 1998, nato a Hershey, oggi è stato impiegato nel ruolo di ‘sotto punta' e si è disimpegnato in maniera eccellente muovendosi per tutto il campo e facendo da raccordo tra le due fasi a modo suo, con grande dinamismo e sfruttando la sua tecnica in velocità.

Il calciatore americano ha sbloccato il risultato con un bellissimo tiro di sinistro dai 16 metri, che si è insaccato alla destra di Falcone; ma non è solo la rete a rendere più che positiva la prestazione del numero 11 nel ruolo di trequartista: l'ex Chelsea e Borussia Dortmund è davvero ovunque e interpreta in maniera diversa rispetto a Loftus-Cheeck quel ruolo.

La heatmap del primo tempo di Christian Pulisic contro il Lecce mette in risalto come il calciatore americano si sia mosso davvero per tutto il campo, riuscendo a toccare il pallone in più zone del terreno di gioco e aiutando sempre la squadra ad avere una possibilità in più su cui contare per ribaltare il campo e puntare la porta.

Questa la heatmap del primo tempo di Pulisic contro il Lecce.

Pulisic si è dimostrato subito a suo agio in quel ruolo e al minuto 6 ha fatto esplodere San Siro con un sinistro a giro dal limite dell'area: nell'occasione prezioso anche il lavoro di Chukwueze, che ha dribblato due avversari sulla destra e ha servito l'ex Chelsea al limite dell'area.