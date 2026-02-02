Pugno duro di De Zerbi al Marsiglia, mette un giocatore fuori squadra: cosa sta succedendo

L’ultimo allenamento del Marsiglia è stato un incubo per De Zerbi: Murillo è stato messo fuori squadra ed è scoppiata una rissa in campo tra Kondogbia e Vermeeren.

Gli animi sono tesi in casa Marsiglia dove tutta la squadra vive un periodo di grande incertezza. L'eliminazione dalla Champions League ha lasciato le sue scorie e l'avventura in panchina di Roberto De Zerbi rischiava di terminare prima della fine della stagione: c'è stato un incontro con la dirigenza ma alla fine si è scongiurata l'ipotesi dell'esonero, anche se la situazione è tutt'altro che risolta. Nell'ultimo allenamento dopo il clamoroso 2-2 contro il Paris FC l'allenatore si è scagliato contro alcuni dei suoi giocatori, giudicati colpevoli del disastro.

Secondo il quotidiano La Provence ci sono stati diversi scontri della seduta tenuta ieri e Amir Murillo sarebbe stato messo fuori squadra a sua insaputa. Si è sfiorata anche la rissa tra Kondogbia e Vermeeren che avrebbe ricevuto diversi falli pesanti senza nessuna motivazione e potrebbe lasciare la squadra nelle ultime ore di calciomercato. Sullo sfondo c'è la partita contro il Rennes, una squadra che non sembra portare molta fortuna al Marsiglia in questa stagione.

De Zerbi non lascerà il Marsiglia, ma si trova in una situazione complicata

Caos Marsiglia, l'ultimo allenamento è rovente

Curiosamente, quando c'è di mezzo il Rennes al Marsiglia capita sempre qualcosa: li hanno incontrati nella prima giornata di campionato e la sconfitta aveva scatenato l'inferno in allenamento con la rissa tra Rabiot e Rowe che ha poi portato alla cessione di entrambi. Questa volta le turbolenze ci sono state prima ancora di scendere in campo, sempre al centro sportivo dove in questa stagione non si respira serenità. De Zerbi si è scagliato contro Murillo, colpevole di aver commesso troppi errori nelle ultime partite, e lo ha retrocesso alla squadra riserve senza avvisarlo. L'allenatore ha usato il pugno duro mettendolo fuori squadra e nelle prossime ore potrebbe essere addirittura ceduto.

Anche Vermeeren potrebbe fare la stessa fine dopo la lite che ha coinvolto lui e Kondogbia: l'ex Inter ha commesso diversi falli sul suo compagno di squadra durante l'allenamento, apparentemente ingiustificati, scatenando le ire del belga che non è stato tutelato neanche dallo staff tecnico. De Zerbi ha sfidato i suoi giocatori, intimandoli a chiamare i loro agenti se erano scontenti delle sue decisioni e mettendoli alla porta a poche pre dalla fine del mercato.