De Zerbi rischia l’esonero dopo l’eliminazione in Champions: il Marsiglia si allena senza di lui

La posizione di Roberto De Zerbi sulla panchina del Marsiglia non è più così salda. La squadra francese è stata eliminata dalla Champions League dopo l'umiliante 3-0 contro il Brugge e il gol di Turbin al 95′ che ha messo la pietra tombale sull'approdo agli spareggi: l'allenatore ha chiesto pubblicamente scusa nel post partita ed è apparso provato, ma potrebbe essere soltanto l'inizio del peggior periodo di questa parentesi.

Secondo RMC oggi non avrebbe raggiunto la squadra al centro sportivo di Clairefontaine per prepararsi in vista della partita di sabato contro il Paris FC e la sua permanenza è fortemente a rischio. La società è delusa dai risultati e l'eliminazione dalla competizione europea è considerata inaccettabile. Il tecnico sarebbe stato convocato per una riunione che potrebbe portare a una decisione drastica, come quella dell'esonero immediato.

De Zerbi ha chiesto scusa ai tifosi dopo l’eliminazione dalla Champions

De Zerbi rischia il posto al Marsiglia

Affranto e amareggiato, ma pronto a chiedere scusa e a prendersi tutte le sue responsabilità. Così De Zerbi si è presentato in conferenza stampa dopo l'eliminazione dalla Champions arrivata con una sconfitta pesante e una serie di risultati sfavorevoli (come il gol del portiere del Benfica). Difficile da digerire, per i tifosi così come per la dirigenza del Marsiglia che oggi lo avrebbe convocato per un lungo colloquio dall'esito ancora incerto. Il suo futuro in panchina non è stabile e secondo la stampa francese sarebbero in corso trattative per la sua possibile partenza prima della fine di questa stagione.

La squadra si è radunata a Clairefontaine dove è in ritiro per preparare la partita di sabato contro il Paris FC, fondamentale per restare in corsa per il terzo posto che porterebbe alla qualificazione alla prossima Champions, ma dell'allenatore non c'è traccia. De Zerbi non ha più rivisto i suoi giocatori dopo la sconfitta di ieri sera e il suo futuro sarebbe appeso a un filo: non ha più la fiducia dei vertici del Marsiglia, ma questo non porterà automaticamente all'esonero e tutto dipenderà dall'esito di questa chiacchierata che servirà a mettere ordine in un periodo delicato.