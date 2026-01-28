Mourinho si qualifica con gol del portiere e la Champions gli regala un incredibile scherzo del destino

Una cosa alla Mourinho, al quadrato, anzi al cubo. Il Benfica si è qualificato per i playoff di Champions League battendo 4-2 il Real Madrid, decisivo è stato un gol del portiere ucraino Trubin al 98′. L'apoteosi. Tutto quello che era stato fino a due secondi prima, nel bene e nel male, è stato cancellato. Il mito di Mou continua e questa qualificazione diventa memorabile e ora in ogni caso sarà un tuffo nel passato per lui: perché affronterà a febbraio o il Real Madrid o l'Inter.

Benfica-Real Madrid: partita rocambolesca

Il Benfica era messo malissimo. Aveva solo 6 punti (due vittorie e cinque sconfitte). Doveva vincere altrimenti era fuori, ma vincere non bastava. Servivano una serie di risultati favorevoli, una combinazione quasi al limite del possibile. Il Real passa con Mbappé, ma il Benfica, sotto una pioggia incessante e caricato dai suoi tifosi ribalta la partita con i gol di Schjelderup, Pavlidis su rigore e ancora di Schjelderup, Mbappé la riapre, 3-2. Risultato che non basta.

Trubin va in area, colpisce e segna il gol qualificazione

In giro per l'Europa i risultati cambiano minuto per minuto. Il Bodo passa sull'Atletico Madrid, il Napoli perde con il Chelsea, il PSV viene eliminato dal Bayern Monaco. Il Benfica è sempre fuori. Improvvisamente arriva il gol del 3-0 del Bruges con l'Olympique Marsiglia. Un gol che concede una chance ai portoghesi. Mourinho ordina a Trubin di andare a saltare in area di rigore, è la mossa vincente: al 98′ il portiere ucraino fa saltare il banco, è 4-2!!! Gol del portiere e qualificazione. Pazzesco. Mourinho impazzisce di gioia, il Benfica è passato.

Il portiere ucraino Trubin ha realizzato il gol del 4–2 di Benfica–Real Madrid.

Mourinho ai playoff con Inter o Real Madrid

In modo epico il Benfica continua la sua corsa in Champions League e nei playoff e lo farà contro il Real Madrid o l'Inter. Ebbene sì, la mozione dei sentimenti per Mourinho, che ha guidato sia l'una che l'altra squadra. Mou all'Inter se lo ricordano tutti, con il triplete del 2010, poi lasciò e passò al Real, che guidò per tre stagioni tra il 2011 e il 2013. Curioso sarebbe, in ogni caso, rivedere a metà febbraio nuovamente Benfica-Real Madrid. Il sorteggio stabilirà la rivale.

Le parole a caldo di Mourinho dopo la vittoria sul Real: "Per me è tutto un deja-vu, ma quello che è successo stasera è una prima volta. Trubin è stato fantastico, avevamo capito che il ragazzone poteva segnare, ma determinante è stato l'assist".