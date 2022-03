Pubblicati i mostruosi stipendi del PSG, accuse a Neymar: “Quasi ubriaco agli allenamenti” Dopo il fallimento in Champions League i tifosi hanno individuato in Neymar il maggior responsabile, finito al centro di nuove sconcertanti polemiche.

A cura di Alessio Pediglieri

Notizie che arrivano dalla Francia, rimbalzano in Spagna e si spargono per tutto il mondo. Come una autentica bufera che non conosce limiti e che sta solamente aumentando di spessore. È quanto starebbe accadendo nel cuore del Paris Saint Germain, dilaniato dalla rocambolesca eliminazione di Champions League, contro il Real Madrid e in preda ai propri fantasmi dell'ennesimo fallimento sportivo. Tra giocatori, tifosi e club oramai sarebbe sfida aperta, tra divisioni, recriminazioni e accuse. Le ultime indiscrezioni coinvolgono soprattutto un giocatore in particolare, Neymar Jr che è finito al centro della spirale dopo le accuse di essersi presentato agli ultimi allenamenti in condizioni pietose, al limite dell'ubriachezza. Un comportamento che ha fatto esplodere la rabbia popolare in coincidenza con la pubblicazione, da parte de L'Equipe, degli stipendi dei più pagati giocatori di Ligue 1, ovviamente, quasi tutti del PSG.

Un attacco su più fronti, questa volta francamente difficilmente gestibile e risolvibile in tempi brevi. La bufera su Parigi è in pieno svolgimento e la contestazione manifestata dai propri tifosi nelle gare di Ligue 1 successive al crollo europeo appare essere solo l'inizio. Il peggio deve ancora arriva o sta arrivando, viste le notizie disastrose che si accavallano nelle ultime ore e che stravolgono il PSG. Una crisi che sembra totale tra tracolli e una rivoluzione (l'ennesima) che sembra incombere su tutti i piani del club. Ovviamente senza nemmeno dimenticare del caso Kylian Mbappé, che sembra non avere più il minimo motivo per pensare al suo futuro a Parigi, oramai con l'accordo con il Real Madrid in tasca.

Il club della capitale sta attraversando un periodo complicatissimo e i tifosi ora hanno anche identificato il colpevole numero uno di tutto ciò, Neymar , che nell'ultima partita contro il Bordeaux è stato pesantemente fischiato al Parc des Princes. Un Neymar preso di mira da tutte le parti e che ora è oggetto di terribili rivelazioni che lo riguardano direttamente come è stato anticipato a "After Foot", dal giornalista francese Daniel Riolo che ha descritto un Neymar che non si preoccupa più per nulla di ciò che fa giorno per giorno e che addirittura sarebbe in guerra con il suo club: "Neymar non si allena più, a volte arriva ad allenarsi in uno stato terribile, non è in grado di allenarsi, al limite dell'ubriachezza" spiega Riolo in collegamento. "Neymar è in una fase in cui in realtà è in cerca di vendetta nei confronti del club, nutre odio. Non si allena più, non viene più ad allenarsi e non è più in condizione di allenarsi. Oggi non è più un calciatore"

Mentre il caso Neymar è particolarmente sensibile al PSG, sul brasiliano sono appena state fatte nuove terribili rivelazioni che lo riguarderebbero anche sul fronte stipendi, per i guadagni percepiti su base mensile. Che, ovviamente, hanno fatto altrettanto scalpore aumentando ancor più il livore dei sostenitori del PSG allorché hanno avuto conferma che, malgrado la pandemia e la recessione economica globale, hanno visto i salari della società parigina elargiti ai calciatori aumentati quasi del doppio.

Gli stipendi su base mensile (lorda) calcolati e pubblicati da L’Equipe

In vetta alla lista dei Paperon de' Paperoni, ovviamente, c'è finito Neymar, davanti a Messi e a Mbappé. Poco più di 4 milioni di euro lordi al mese, così il brasiliano è davanti all'argentino che tocca i 3,3 milioni di euro mentre il fenomeno francese si "accontenta" di soli 2,2 milioni di euro. In tutto questo, sono sette i giocatori del PSG guadagnano più di 1 milione di euro al mese con Marquinhos, Verratti, Hakimi e Navas che completano la lista. Per trovare la traccia di un giocatore fuori dal PSG nella classifica degli ingaggi, secondo i calcoli pubblicati da L'Equipe, bisogna scendere al 15° posto con il monegasco Wissam Ben Yedder che guadagna 650.000 euro al mese.

Ma c'è di più: lo stipendio medio al PSG ammonta a 990.000 euro, mentre per tutte le squadre di Ligue 1 ammonta a circa 100.000 euro. ‘Senza' gli emolumenti dei parigini, in Ligue 1 lo stipendio medio di un giocatore (su piano mensile lordo) è attorno ai 60 mila euro ma il 50% dei tesserati guadagna meno di 40 mila euro. Dunque, il PSG rappresenta l'Eldorado del calcio francese e questo non solo per i giocatori. Tra gli allenatori, Mauricio Pochettino è il più pagato di tutti con uno stipendio mensile lordo di 1,1 milioni di euro. Il parigino precede Jorge Sampaoli, che ne prende meno della metà, circa 330mila euro. Alle spalle dei due argentini, c'è Christophe Galtier il primo tecnico francese fino ai 25.000 euro al mese, di Pascal Gastien (Clermontois) che chiude la classifica.