Sui muri di Parigi compaiono messaggi inquietanti per Messi: col PSG può finire subito Clima incandescente al PSG: dopo i fischi contro il Bordeaux, i tifosi hanno imbrattato i muri dello stadio e del centro sportivo di Camp des Loges con insulti a Leonardo, Al-Khelaifi e Messi. Intanto, per la Pulce si parla di un ritorno al Barça.

A cura di Vito Lamorte

L'avventura di Lionel Messi al Paris Saint-Germain non sta andando come tutti pensavano. Eppure il suo arrivo quello aveva esaltato tutto l'ambiente e i tifosi, euforici quest'estate per l'annuncio dell'arrivo dell'ex Barcelona. Le cose non stanno andando per il verso giusto e i fischi prima, durante e dopo la gara contro il Bordeaux hanno colpito molto sia l'argentino che tutto il suo entourage. La Pulce è stato etichettato come uno dei responsabili dell'eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid e insieme a tutti gli altri compagni è stato sonoramente attaccato dai tifosi del PSG: l'unico a salvarsi è stato Kylian Mbappé.

All'indomani della vittoria in Ligue 1 contro i Girondins, i tifosi hanno continuato a esprimere la loro insoddisfazione e il Camp des Loges è stato imbrattato con insulti ai giocatori e alla dirigenza del club: tante frasi molto dure nei confronti dei calciatori e dei vertici, con inviti ad andare via e insulti, personali e rivolti ai familiari, molto pesanti a Leonardo e Al-Khelaifi ("Leonardo vattene", "Léo FDP", "Nasser NTM"). Diverse guardie di sicurezza sono presidiano Camp des Loges per evitare altri tipi di episodi. Sulle pareti del quartier generale del PSG a Boulogne-Billancourt c'erano anche frasi come "Nasser, Leo, out" e "10 anni di mediocrità". Anche al Parc des Princes messaggi molto chiari contro la dirigenza: "Leo/Nasser, lontano da noi" e "Parigi siamo noi".

La situazione era diventata anche molto pesante nei giorni scorsi con 30 agenti a proteggoere il campo d'allenamento e anche la posizione di Al-Khelaifi non è più così salda dopo la convocazione da parte dall’emiro.

Intanto si parla tanto del futuro di Lionel Messi? Sarà a Parigi o a fine stagione ci sarà la clamorosa separazione? Nelle scorse ore dalla Spagna hanno fatto sapere che il padre di Leo Messi, Jorge Messi, avrebbe contattato qualche giorno fa il cda del Barcellona per discutere del ritorno al Camp Nou del sette volte Pallone d'Oro. A riportare questa indiscrezione sono Gerard Romero e anche Quim Domènech Puigbó a El Chiringuito.

Messi non si sarebbe ambientato mai nel club francese e vorrebbe tornare al Barça, anche se la dirigenza qatariota sarebbe assolutamente contraria alla sua partenza a pochi mesi dal Mondiale. Secondo quanto riportato da L'Équipe, parte del consiglio del club non è d'accordo su come i fan hanno trattato Messi e il resto della squadra durante l'ultimo match ma buona parte dei tifosi non sarebbero contrari alla partenza dell'argentino.

La stagione del PSG si concluderà con il ritorno alla vittoria in Ligue 1 e un ambiente da gestire con tante situazioni da risolvere il prima possibile.