Al-Khelaifi prepara la rivoluzione al PSG, via Leonardo: “Paratici è il primo nome sulla lista” Nasser Al-Khelaifi sta preparando un rivoluzione all’interno dell’assetto societario del PSG dopo l’ennesima eliminazione in Champions. Leonardo in bilico: al suo posto spunta il nome di Paratici come prima alternativa.

A cura di Fabrizio Rinelli

La sconfitta del PSG subita in nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid brucia ancora tantissimo in casa parigina. L'iniziale vantaggio di Mbappé aveva solo illuso i francesi rimontati poi dalla tripletta di Benzema con l'errore di Donnarumma nel mezzo. Ne è conseguito un finale di gara thriller con la presunta lite nello spogliatoio tra lo stesso Donnarumma e Neymar. Un faccia a faccia durissimo arrivato dopo le urla e le accuse di Al Khelaifi e Leonardo davanti allo spogliatoio dell'arbitro della partita.

Un epilogo che nessuno si sarebbe mai aspettato dal PSG che nell'ultimo mercato aveva messo a segno colpi sensazionali: Lionel Messi su tutti. Il fallimento in Champions per il decimo anno consecutivo mette a dura prova l'equilibrio della società e di tutti i suoi componenti. A partire dallo stesso Al Khelaifi che all'indomani della sconfitta subita al Bernabeu è volato a Doha per "dare spiegazioni" del fallimento europeo ai "responsabili qatarioti" e presentare un nuovo progetto che però parta da drastiche modifiche dell'assetto societario: Leonardo su tutti.

Al dirigente brasiliano vengono imputati gli acquisti non proprio esaltanti di giocatori pagati a peso d'oro e poi non hanno reso come dovevano, ma anche la scelta di puntare su allenatori che poi si sono rivelati dei flop come Ancelotti, Tuchel (prima che vincesse poi la Champions nello stesso anno col Chelsea dopo l'esonero alla vigilia di Natale 2020) e lo stesso Pochettino. A Leonardo sarebbe stata imputata anche una gestione sospetta dei contatti con i procuratori a giudicare da alcuni rinnovi di contratto al rialzo di determinati calciatori.

La ciliegina sulla torta è stato poi il mancato raggiungimento del rinnovo di Mbappé che potrebbe creare danni enormi al patron del PSG in vista dei Mondiali 2022 che si terranno proprio in Qatar. Motivo per cui, secondo quanto riferito da "AS" in Spagna, il PSG avrebbe dato un'accelerata netta alla trattativa per portare Fabio Paratici in Francia. Il nome dell'attuale direttore sportivo del Tottenham è uno dei primi nomi della sua lista. L'ex Juve piace molto al titolare dei parigini, che con lui ha già avuto contatti lo scorso mese di febbraio.