PSG ridicolizzato in Champions: il dribbling di Neuer su Dembélé diventa il simbolo della disfatta Neuer si è espresso in un perfetto dribbling su Dembélé, giocata diventata il simbolo del nuovo crollo parigino in Champions League. Contro il Bayern, il PSG ha infatti rimediato la terza sconfitta su 5 partite tra brutte figure e madornali errori. E ora la qualificazione agli ottavi di finale è fortemente in pericolo.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Paris Saint Germain ha steccato ancora una volta in Champions League in una partita che avrebbe dovuto rilanciare le ambizioni della squadra di Luis Enrique. Ma contro il Bayern, a Monaco, è arrivata una sconfitta che fa ancor più male perché arrivata su un errore da parte di Safonov, il portiere russo preferito a Donnarumma. Ma proprio restando ai portieri in campo, si è preso la scena anche Manuel Neuer che ha concluso la propria prestazione con statistiche che hanno evidenziato la grandezza dell'incubo Champions per i parigini: ha compiuto più dribbling vincenti di Barcola e Dembélé insieme.

Neuer e il dribbling su Dembélé: incubo Champions per il PSG

Una giocata che è diventata quasi un meme sui social, a certificare l'incapacità oramai cronica del PSG di riuscire a rendere al meglio in Europa. L'ha compiuta Neuer, il capitano del Bayern Monaco, quando sul pressing di Dembélé nella propria area di rigore si è espresso in un dribbling perfetto, prima difendendo palla e poi scartando l'esterno dei parigini che ha rimediato una pessima figura. Il momento, dopo poco la mezz'ora quando il risultato era ancora inchiodato sullo 0-0, è diventato poi il simbolo dell'inizio della fine del PSG a Monaco.

Le statistiche spietate: Neuer meglio di Dembélé e Barcola

Anche perché ciò che ha compiuto Neuer, che al 90′ si ritroverà quasi inoperoso con il PSG in grado di tirare tra i pali solamente per tre volte, ha permesso al portiere del Bayern di avere una statistica migliore – proprio in fatto di dribbling riusciti – di Dembélé che ha concluso la propria gara al 57′ per doppia ammonizione. Ma anche di un altro fuoriclasse che ha deluso su tutti i fronti, Barcola, nazionale francese che ha fallito miseramente e sostituito per la disperazione di Luis Enrique al 72′, con in tabellino zero giocate vincenti.

Crisi PSG in Champions, parigini ads un passo dalla clamorosa eliminazione

Per il PSG adesso tutto si complica maledettamente e i campioni di Francia rischiano la clamorosa esclusione anche dalle 24 squadre che si giocano gli ottavi di finale. L'errore di Safonov, che Luis Enrique ha ufficialmente preferito titolare bocciando Donnarumma, è stato determinante per il gol partita dell'ex Napoli Kim al 38′. Poi l'espulsione di Dembélé ha complicato il resto del match che ha visto il Bayern vincere e salire a quota 9 punti, in piena zona playoff e il PSG sprofondare giù con solo una vittoria su 5 partite e ben 3 sconfitte e una differenza reti negativa (-3). Ora per i parigini, ultime tre gare: due trasferte (Salisburgo e Stoccarda) e il match contro il City in casa: qualificarsi si è già trasformata in una impresa titanica.