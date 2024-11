video suggerito

Il sostituto di Donnarumma causa la sconfitta del PSG, Luis Enrique si fustiga: “Sono il colpevole” Con Donnarumma in panchina il PSG perde contro il Bayern a causa di un enorme errore di Safonov. Luis Enrique spiega i motivi della scelta e si prende tutte le colpe della sconfitta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Champions League rischia di essere amarissima per il PSG che in questo momento è completamente fuori dagli ottavi di finale. Il 26esimo posto nella classifica della fase campionato lo esclude anche dai possibili playoff, una situazione paradossale che ha aperto un vero e proprio caso. Al centro come sempre c'è Luis Enrique e le sue scelte che incontrano spesso critiche di tifosi ed esperti: contro il Bayern Monaco ha deciso di lasciare fuori Donnarumma, puntando tutto sul giovane Safonov che però non ci ha fatto una bella figura.

Il portiere russo ha commesso un erroraccio che ha dato ai tedeschi la possibilità di segnare e vincere la partita, un'uscita imperdonabile perfino per lo stesso allenatore che ha perso in pieno la sua scommessa. E dopo la partita si è assunto tutte le colpe del caso coprendo i suoi giocatori, ma le accuse volano veloci e le giustificazioni non bastano per poter mettere fine alla crisi europea dei parigini che in Europa hanno vinto soltanto una partita, all'esordio contro il Girona.

Luis Enrique si prende le colpe

Sebbene Donnarumma sia stato spesso oggetto di critiche da parte dei tifosi francesi, contro il Bayern Monaco c'è chi lo rimpiange. La scelta di lanciare Safonov al suo posto è stata completamente sbagliata, dato che un suo errore ha regalato ai tedeschi il gol del definitivo 1-0. Luis Enrique aveva annunciato il cambio in porta sostenendo di aver bisogno di un giocatore in grado di liberarsi dalla pressione degli avversari, una caratteristica che secondo lui non appartiene all'italiano.

Ma anche il suo sostituto ha fatto la stessa fine e l'allenatore è di nuovo al centro della polemica. A Canal+ lo spagnolo, visibilmente alterato, non ha cercato giustificazioni: "C'è sempre questa voglia di cercare un colpevole. Se c'è un colpevole, sono io. Io sono responsabile. Ecco, avete trovato il colpevole". Ma prendersi tutte le colpe non basta per salvare il PSG in Champions e regalargli almeno l'accesso ai playoff per gli ottavi: in cinque partite ne ha vinta una, pareggiata una e perse tre, un cammino decisamente deludente.

Perché ha escluso Donnarumma

Ma il caso di giornata è sicuramente l'esclusione dell'ex portiere del Milan e l'inserimento di Safonov dal 1′. Anche su questo Luis Enrique si è spiegato nuovamente, cercando di dare la sua versione dei fatti: "Il mio obiettivo è che tutti i miei giocatori siano pronti a seconda della partita che stiamo giocando. Sapevamo che il Bayern avrebbe fatto questo tipo di pressione e ho pensato che Safonov sarebbe stato il miglior giocatore per superare questo problema. È molto imbarazzante vivere le sconfitte, ma mi danno le informazioni necessarie su tutti, per sapere dove stiamo andando".