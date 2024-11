video suggerito

Donnarumma finisce in panchina al PSG, bocciatura pesante: le parole di Luis Enrique sono un macigno In Champions League, Luis Enrique ha scelto a difesa dei pali del PSG, Safonov al posto di Donnarumma per contrastare il pressing alto del Bayern Monaco: “Avremo bisogno che il nostro portiere si riesca a liberare…” Parole che pesano come un macigno sulle spalle dell’ex Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Per Gigio Donnarumma è tempo di bocciature europee. Almeno così appare la mancata titolarità in Bayern Monaco-PSG, gara in cui Luis Enrique ha preferito tra i pali Safonov. Ma ciò che pesa ancor più sono state le parole del tecnico spagnolo che si fida pochissimo delle capacità di palleggio del numero uno della nostra nazionale: "Avremo bisogno che il nostro portiere si liberi dalla pressione avversaria…"

A sorprendere è veder il titolare della nazionale italiana finire in panchina, in Champions League, in una partita che è già di fondamentale importanza per il PSG, nel big match di Monaco contro il Bayern. Poi, a calare il classico carico ci ha pensato Luis Enrique che ha voluto spiegare il perché della sua scelta, decisamente tecnica, a favore del 25enne russo Matvey Safonov: "Faccio la mia formazione in base a quello che vedo in campo, cosa è meglio per la squadra e cosa farà l'avversario" ha evidenziato Luis Enrique. "È ovvio che il Bayern è una squadra molto simile a noi con una pressione molto alta, quindi avremo bisogno che il nostro portiere si liberi da quella pressione".

Una scelta che evidenzia la mancanza di fiducia nella costruzione dal basso da parte di Gigio Donnarumma da parte del tecnico el PSG che ovviamente non ha dimenticato l'ultimo clamoroso errore compiuto dall'ex Milan, proprio in Champions League, contro l'Atletico Madrid quando gli spagnoli sono passati al Parco dei Principi in piena zona Cesarini proprio a causa di un disastroso mancato intervento di Donnarumma. Che adesso dovrà provare a risalire la china, molto difficile stando alle considerazioni del proprio tecnico che pesano come un macigno e una solenne bocciatura.

La situazione nella classifica generale della nuova fase a campionato della Champions non arride di certo al PSG: i francesi dopo 4 partite sono in 25a posizione, praticamente anche fuori da una eventuale zona playoff per conquistare gli ottavi di finale. La trasferta di Monaco è, dunque, assolutamente fondamentale per conquistare punti pesanti, su un campo difficile e un avversario che ha anche lui necessità di punti.