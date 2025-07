video suggerito

Luis Enrique difende Donnarumma dall'attacco di Neuer: "Era sconvolto, purtroppo fa parte del gioco" Neuer ha puntato il dito contro Donnarumma dopo l'infortunio di Musiala ma Luis Enrique si è schierato dalla sua parte: "Non commenterò le dichiarazioni degli altri giocatori, non c'era assolutamente alcuna cattiva intenzione"

A cura di Ada Cotugno

Il PSG scenderà in campo per la semifinale del Mondiale per Club contro il Real Madrid in quella che è a tutti gli effetti una finale anticipata, ma negli occhi di tutti c'è ancora lo scontro tra Donnarumma e Musiala che ha causato un terribile infortunio al giocatore del Bayern Monaco. Le immagini sono sconvolgenti e il portiere è rimasto sconvolto da quello che è accaduto sotto ai suoi occhi, tanto da scoppiare in lacrime in mezzo al campo per essere stato il protagonista involontario di un'azione bruttissima.

L'italiano è stato attaccato da Neuer che lo ha giudicato colpevole, ma in sua difesa è intervenuto Luis Enrique per permettergli di tornare in campo con serenità e senza pressioni. Nel corso della conferenza stampa l'allenatore spagnolo ha parlato anche dell reazione di Donnarumma e di quanto l'infortunio di Musiala abbia avuto un forte impatto su di lui. Stasera tornerà in campo per la prima volta dall'accaduto e per questo ha voluto proteggerlo dalle dichiarazioni che tanto lo hanno ferito.

Luis Enrique si schiera dalla parte di Donnarumma

La dinamica dell'incidente è stata bruttissima così anche le ripercussioni su Musiala che ha subito la frattura del perone e la lussazione della caviglia sinistra e resterà fermo per almeno cinque mesi, saltando tutta la prima parte della stagione. Le critiche su Donnarumma sono state forti ma Luis Enrique ha voluto schierarsi in sua difesa: "Chiunque conosca Gigio conosce anche la sua gentilezza. Il calcio è uno sport in cui gli infortuni, anche gravi, purtroppo fanno parte del gioco. Non c'era assolutamente alcuna cattiva intenzione e si vede chiaramente guardando il momento. Si può anche vedere come reagiscono tutti i giocatori in queste situazioni".

L'allenatore ha anche fatto riferimento alle pesanti accuse di Neuer che ha caricato il portiere di responsabilità per quanto accaduto: "Non commenterò le dichiarazioni degli altri giocatori perché non è il mio ruolo. Gigio sta bene, anche se inizialmente è stato piuttosto sconvolto. Credo che abbia già contattato Musiala, a cui tutti auguriamo una pronta guarigione. Non c'è altro da dire". Donnarumma sarà regolarmente in campo e proverà a superare lo shock dell'ultima partita, anche se sono immagini che non si dimenticano facilmente.