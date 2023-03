Prossima partita Italia, quando gioca in Nations League e per le qualificazioni agli Europei: le date La prossima partita della Nazionale italiana è in calendario per giugno quando parteciperà alla Fina Four di Nations League. Giovedì 15, ore 10.45, affronteranno la Spagna nella seconda semifinale. In caso di vittoria e qualificazione giocheranno la finalissima domenica 18 giugno contro la vincente di Olanda-Croazia.

Dopo i primi due match di qualificazione a Euro 2024, l’Italia torna in campo a metà giugno per la Nations League.

La Nazionale di Roberto Mancini tornerà in campo a giugno per la Final Four di Nations League. Dopo le prime due giornate del girone di qualificazione agli Europei 2024 contro Inghilterra e Malta, la data cerchiata in rosso in calendario è quella del 15 giugno, quando l'Italia affronterà in Olanda la Spagna in semifinale di Nations League e, nel caso di passaggio del turno, la vincente di Olanda e Croazia per la conquista del Trofeo.

Perché è così importante la vittoria in finale? Se una delle quattro nazionali che hanno disputato la fase finale della Nations League non riesce a qualificarsi a Euro 2024 attraverso il percorso dei gironi può ancora sperare di farlo con i playoff grazie al piazzamento in Nations League. C'è ancora un altro beneficio: vedere il proprio Ranking migliorato e la possibilità di essere testa di serie nei sorteggi per le qualificazioni a Mondiali.

Quando si gioca Spagna-Italia di Nations League, la data della prossima partita

Spagna-Italia è una delle due semifinali di Nations League che si giocherà in Olanda, sede ospitante della fase clou del torneo. Quella degli azzurri è la seconda partita del programma: fischio d'inizio giovedì 15 giugno alle ore 20.45 a Enschede nello stadio "De Grolsch Veste", l'impianto che ospita le gare del Twente. In caso di successo la Nazionale azzurra affronterà la vincente tra Olanda e Croazia che andranno in campo il giorno prima (mercoledì 14 giugno) a Rotterdam, sempre allo stesso orario.

La gara contro la Spagna ha un valore particolare per la Nazionale. Alla guida delle Furie Rosse non c'è più Luis Enrique, che è stato esonerato dopo i Mondiali in Qatar, ma Luis de la Fuente. Con gli iberici c'è un precedente in Nations League che grida vendetta: nella semifinale del 2021 giocata a San Siro furono gli spagnoli a vincere per 2-1 grazie alla doppietta di Ferran Torres (per gli Azzurri andò a segno Pellegrini) che stoppò la serie di ben 37 risultati utili consecutivi della selezione di Mancini. Sono 39 i precedenti con le Furie Rosse: 11 successi per l'Italia, 12 quelli per gli iberici al netto di 16 pareggi.

Prossima partita Italia, quando gioca per le qualificazioni agli Europei

Per quanto riguarda gli Europei, gli Azzurri di Mancini torneranno in campo per le partite di qualificazione a settembre 2023. Il calendario del girone C, infatti, vede la Nazionale Italiana impegnata contro la Macedonia del Nord il prossimo 9 settembre 2023 per la terza giornata della fase a gironi delle qualificazioni a Euro 2024. Pochi giorni dopo, il 12 settembre, la formazione azzurra scenderà nuovamente in campo contro l'Ucraina. Ecco il calendario delle prossime partite della Nazionale italiana di calcio: