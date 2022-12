Luis Enrique silurato dalla Spagna, decisione lampo dopo il flop ai Mondiali: chi sarà il sostituto La Federcalcio spagnola ha comunicato in via ufficiale di aver concluso il rapporto di lavoro con Luis Enrique che non sarà più ct. Il possibile sostituto individuato in Luis de la Fuente.

Alla fine è arrivata anche la notizia che era maggiormente nell'aria: Luis Enrique ha concluso la sua avventura da ct della Spagna all'indomani della clamorosa e deludente esclusione dai Mondiali in Qatar. A comunicare la scelta di terminare il rapporto tra allenatore e Nazionale è stata la stessa Federcalcio iberica che nella tarda mattinata di giovedì ha reso il tutto ufficiale. Tra i principali candidati c'è Luis De La Fuente, attuale allenatore dell'Under 21.

Una notizia che non è stata un fulmine a ciel sereno ma che comunque scuote il mondo del calcio spagnolo. Già subito dopo l'eliminazione agli ottavi di finale per opera del Marocco, ai calci di rigore, tutti si attendevano eventuali dimissioni in diretta nella conferenza stampa da parte di Luis Enrique che, al contrario, aveva congelato l'argomento. Poi, oggi, la nota ufficiale della Federcalcio: "La RFEF desidera ringraziare Luis Enrique e tutto il suo staff tecnico alla guida della nazionale negli ultimi anni. La direzione sportiva della RFEF ha trasferito al presidente una relazione in cui si determina che dovrebbe partire un nuovo progetto per la squadra di calcio spagnola, con l'obiettivo di proseguire con la crescita raggiunta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto da Luis Enrique e i loro collaboratori. Sia il presidente, Luis Rubiales , sia il direttore sportivo, José Francisco Molina, hanno trasmesso la decisione all'allenatore"

Nel comunicato ufficiale, la Federcalcio spagnola riassume la carriera da ct di Luis Enrique, iniziata quattro anni fa, dopo aver lasciato la panchina del Barcellona: "Il tecnico asturiano è riuscito a dare un nuovo slancio alla Nazionale sin dal suo arrivo, nel 2018, attraverso un profondo rinnovamento che ha consolidato un cambio generazionale nella squadra e nel calcio spagnolo.

Luis Enrique si è qualificato per due Final Four di UEFA Nations League, delle tre giocate da allenatore; e ha raggiunto le semifinali di Euro 2020 con il proprio timbro e attraverso uno stile definito. Ha optato per giovani talenti e ha seminato speranza per il futuro della squadra spagnola. La RFEF augura energicamente a Luis Enrique e al suo team buona fortuna per i loro futuri progetti professionali. Il tecnico si guadagna l'affetto e l'ammirazione dei suoi collaboratori in Nazionale e di tutta la Federazione, che sarà sempre la sua casa.

Adesso è scattata la corsa al suo possibile sostituto per riaprire un nuovo ciclo sulla panchina della Spagna in vista dei prossimi Europei e in vista dei Mondiali 2026. In pole ci sarebbe l'attuale ct dell'Under 21, Luis de la Fuente ex bandiera dell'Athletico Bilbao e già nel giro della Nazionale dal 2013. Sulla panchina dell'Under 19, de la Fuente ha poi preso in mano l'Under 18, l'Under 19 e la Nazionale Olimpica. Da ct ha già vinto tre ori: agli Europei Under 19 e 21 e ai Giochi del Mediterraneo del 2018.