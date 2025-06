video suggerito

Prossima partita Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, quando gioca contro la Moldavia Nella seconda partita del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali l'Italia giocherà con la Moldavia: quando e dove si terrà la partita dei ragazzi di Spalletti.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia comincia il suo percorso nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 con la sfida contro la Norvegia, la partita più delicata di tutto il girone contro l'avversario più temibile. Soltanto la prima della classifica si qualificherà direttamente per la competizione e la competizione è altissima. La nazionale di Haaland sarà il primo impegno ma Spalletti e i suoi ragazzi pensano anche al prossimo impegno, con una squadra incerottata e in piena emergenza in difesa: il prossimo impegno è a distanza ravvicinata perché gli Azzurri giocheranno lunedì 9 giugno contro la Moldavia alle ore 20:45, partita visibile come sempre su Rai 1 e RaiPlay.

La seconda partita del girone di qualificazione sarà un impegno più morbido rispetto all'esordio che sarà un vero banco di prova. L'Italia vuole evitare a tutti i costi gli spareggi e l'incubo della terza esclusione di fila che terrorizza tutti i tifosi, già provato dopo aver assistito da spettatori agli ultimi due Mondiali dove la Nazionale non si è presentata ai nastri di partenza contro ogni pronostico.

Quando si gioca Italia-Moldavia delle qualificazioni: la data

L'esordio avverrà contro la Norvegia, poi l'Italia dovrà vedersela contro la Moldavia nella seconda partita del girone di qualificazione. L'appuntamento per i ragazzi di Spalletti è per lunedì 9 giugno, appena tre giorni dopo la gare contro gli scandinavi che in contemporanea se la dovranno vedere contro l'Estonia fuori casa.

Italia-Moldavia, dove si gioca e gli orari della partita

La prima partita per la Nazionale sarà fuori casa, in Norvegia, ma contro la Moldavia gli Azzurri torneranno a casa loro. La seconda partita del girone di qualificazione ai Mondiali si giocherà infatti al Mapei Stadium di Reggio Emilia, pronto ad accogliere migliaia di tifosi che hanno polverizzato i biglietti per l'evento in programma lunedì 9 giugno. L'appuntamento per la partita è per le ore 20:45 e come al solito sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuitamente su RaiPlay.