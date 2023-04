Prosegue l’inchiesta sulla cessione del Milan a RedBird: perquisizioni in Lussemburgo La polizia lussemburghese, su richiesta dei pm della Procura di Milano, ha effettuato perquisizioni nelle sedi delle società Project Redblack e della sua controllata Rossoneri Sport utilizzate dal fondo Elliot nella vendita del Milan alla Red Bird: proprio la cessione del club a Gerry Cardinale è l’oggetto dell’inchiesta attualmente in corso.

A cura di Michele Mazzeo

Nel momento in cui il Milan è tornato protagonista in Europa con la qualificazione alla semifinale di Champions League dove affronterà l'Inter, per i rossoneri, proprio da oltre i confini italiani, arrivano notizie poco rassicuranti. La polizia locale, su richiesta dei pm della Procura di Milano Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, ha effettuato una serie di perquisizioni, sequestrando diversi documenti, in Lussemburgo nelle sedi delle due società utilizzate dal fondo Elliot per cedere nell'agosto 2022 il club rossonero all'attuale proprietaria, ossia la Red Bird di Gerry Cardinale. La polizia giudiziaria del Granducato ha difatti fatto visita alle sedi della Project Redblack e della sua controllata Rossoneri Sport.

Un'operazione che rientra nell'inchiesta aperta dalla procura milanese diversi mesi fa e nata da un esposto dell'ex socio di minoranza nella gestione del club, ossia la lussemburghese BlueSkye di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo che lamentava un danno superiore ai 100 milioni di euro per la perdita di garanzia sul finanziamento" denunciando opacità nei passaggi societari nella compravendita che ha poi portato alla cessione del Milan alla RedBird di Gerry Cardinale.

La novità inerente queste ultime perquisizioni effettuate in Lussemburgo è che, come evidenziato dal Corriere della Sera, oltre all'appropriazione indebita e all'ostacolo agli organi di vigilanza già emersi in altri passaggi delle indagini, in questa occasione viene contestato anche il reato di bancarotta per il quale risulterebbero indagati i due ex amministratori di Project Redblack Jean-Marc McLean e Daniela Italia.

Nessun commento a riguardo da parte di RedBird (non coinvolto in queste rivendicazioni da parte di BlueSkye) e, questa volta, nemmeno da parte del fondo statunitense Elliot le cui ultime dichiarazioni sulla vicenda risalgono a diversi mesi fa: "BlueSkye ha avviato una serie di contenziosi frivoli e vessatori in Lussemburgo e ora a New York, che Elliott e il co-investitore Arena Investors considerano nient’altro che un tentativo di estrarre un valore a cui BlueSkye non ha diritto" sono difatti ad oggi le uniche parole dell'ex proprietà del Milan riguardo alle indagini sulla cessione della società rossonera alla RedBird di Gerry Cardinale.