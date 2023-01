La Procura di Milano indaga sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird: acquisizioni in corso Il Milan finisce nella morsa della Procura di Milano che indaga sulla cessione del club rossonero da Elliott a RedBird. Acquisiti documenti in merito da parte della Guardia di Finanza.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il momento negativo del Milan in questo 2023 non vuole proprio fermarsi. Oltre alla situazione attuale di una squadra che sembra svuotata e che nell'ultimo turno è stata schiacciata dalla Lazio per 4-0 portandosi ora a -12 dal Napoli capolista, un nuovo scossone ha colpito il club. Niente a che vedere con l'ambito sportivo, ma solo nei confronti della proprietà. Il club rossonero ha infatti ricevuto la visita del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza che sta effettuando acquisizioni nell'ambito di un'inchiesta sulla vendita del Milan dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale.

Al momento il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell'aggiunto Maurizio Romanelli, è a carico di ignoti. L'ipotesi di reato è quella di una presunta appropriazione indebita. Una mossa degli inquirenti partita da un esposto dell'ex socio di minoranza nella gestione del club, la lussemburghese Blue Skye di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo. Lo scorso settembre Blue Skye aveva rinunciato al ricorso cautelare d’urgenza visto che ormai si era ufficialmente perfezionata la vendita della società, ma sarebbe rimasto pendente un procedimento civile. Il fascicolo al momento ipotizza dunque una presunta appropriazione indebita, ma non ci sono indagati.

Gerry Cardinale e Paolo Scaroni insieme a San Siro.

Nulla di cui preoccuparsi comunque in casa Milan dato che l'esposto riguarda un pegno legato al fondo Elliott già contestato anche in altre sedi. L’ex socio di minoranza di Elliott lo scorso settembre aveva presentato altre azioni legali, a partire da una causa nel merito, intentata il giorno 9 con cui chiedeva “l’accertamento della invalidità della rinuncia” al pegno “esistente in favore di Project Redblack”.

Si tratta nello specifico di una società veicolo costituita nel 2017 per l’operazione di investimento nel Milan di cui entrò a far parte proprio Blue Skye. Nel ricorso presentato all'epoca dei fatti, quando il Milan passò nelle mani di RedBird, le società lussemburghesi lamentavano, tra le altre cose, di non aver mai "potuto ottenere alcuna informazione su questa vendita, alla quale erano direttamente interessate" definendola come un'operazione "opaca"

Al momento comunque la situazione del Milan è sotto controllo, si tratta infatti di un accertamento su questo esposto e l'acquisizione di documenti rappresenta solo una formalità per portare avanti i dovuti controlli. RedBird era entrato a far parte del Milan ufficialmente lo scorso 31 agosto rilevando il 99,93% delle azioni di Elliott a fronte di una cifra pari a 1,2 miliardi di euro. Nell'accordo ci fu anche l'ingresso di Yankee Global Enterprises (YGE) – proprietaria dei New York Yankees, una delle franchigie sportive più importanti al mondo – in una partnership strategica con il Club con una partecipazione di minoranza nel Milan.