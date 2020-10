La quinta giornata di Serie A si chiude a San Siro con il ‘monday night' tra Milan e Roma. Entrambe reduci dalla vittoria in Europa League, le due squadre sono chiamate a confermare il loro trend positivo: i rossoneri sono in testa alla classifica a punteggio pieno e imbattuti da 21 gare, mentre i giallorossi arrivano alla sfida del Meazza dopo i due successi consecutivi con Udinese e Benevento.

Per il match di questa sera, che avrà inizio alle ore 20.45 e che sarà trasmesso da Sky Sport, Stefano Pioli e Paulo Fonseca recuperano due pedine fondamentali. Il tecnico del Milan, che nelle ultime ore ha dovuto abbassare la testa di fronte alla positività di Donnarumma e Hauge, potrà infatti schierare Hakan Calhanoglu dopo il problema alla caviglia che aveva fermato il turco in occasione della trasferta europea a Glasgow. L'allenatore romanista avrà invece Gianluca Mancini: pienamente ristabilito dopo il Coronavirus.

I precedenti e il duello tra Ibra e Dzeko

I precedenti della partita sorridono ai rossoneri. In 17o sfide ufficiali tra le due squadre, per ben 75 volte è stato il Milan ad uscire dal campo con i tre punti. Come evidenziato da Opta, la Roma è la squadra contro cui il Diavolo ha vinto più volte in Serie A e ottenuto tre successi nelle ultime cinque partite di campionato: l'ultimo nel match dello scorso giugno, terminato 2-0 dopo le reti di Rebic e Calhanoglu.

Tra gli argomenti d'interesse della sfida di Milano figura anche il duello tra Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko. Lo svedese, che vanta il primato di giocatore con più marcature multiple in Serie A da inizio luglio, ha segnato una doppietta in entrambe le ultime due sfide contro la Roma. Il capitano della Roma, vecchio pallino dell'allora amministratore delegato Adriano Galliani, ha invece segnato 4 gol nelle nove occasioni in cui ha incontrato i milanesi.

Dove vedere in tv e in streaming Milan-Roma

La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251). Per coloro che non potranno accomodarsi davanti ad un televisore, ci sarà inoltre la diretta anche in streaming grazie all'applicazione Sky Go (per Pc, notebook, tablet e smartphone), e all'acquisto di un pacchetto, o di un singolo ticket, su Now TV.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca