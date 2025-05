video suggerito

Premier League straripante: 6 squadre nella Champions League 2025-2026, record a un passo Dopo aver conquistato il posto extra, con la Spagna, la Premier League è a un passo dalla sesta squadra nella Champions League 2025-2026. Tottenham e Manchester United stanno per ratificare un record.

A cura di Alessio Morra

L'Inghilterra, o meglio la Premier League porterà con ogni probabilità sei squadre nella Champions League 2025-2026. La quinta è stata conquistata sul campo da tutte coloro che hanno disputato le coppe in questa stagione, la sesta arriverà dall'Europa League. La certezza assoluta non c'è, ma il bollo verrà messo la prossima settimana a meno di clamorose rimonte di Athletic Bilbao e Bodo Glimt.

6 squadre inglesi in Champions: è quasi fatta

Quattro squadre in Champions le hanno Premier League, Liga, Serie A e Bundesliga, e pure la Ligue 1, ma la quarta passa dai playoff. Dallo scorso anno c'è un posto extra che viene assegnato in base al ranking stagionale. In questa annata ne hanno beneficiato Serie A e Bundesliga. Mentre nella prossima Premier League e Liga avranno il posto extra. Quindi, come è accaduto quest'anno all'Italia, da qualche settimane le squadre inglese hanno la certezza di avere otto squadre in Europa nel 2025-2026. Ma ora saranno probabilmente nove le compagini della Premier, perché ci si avvia verso una finale tra Manchester United e Tottenham.

Tottenham e Manchester United verso la finale di Europa League

Certo tanto Amorim quanto Postecoglu diranno che la finale non è ancora cosa fatta, ma sia il Manchester United che il Tottenham giovedì prossimo si presenteranno in campo con un bel vantaggio. Però, a guardare i numeri, c'è poca storia. I Red Devils hanno vinto 3-0 a Bilbao e sono in una botte di ferro. Gli Spurs si sono imposti 3-1 in casa con il Bodo e hanno la possibilità di passare pure perdendo con un gol di scarto. A fine maggio, a Bilbao, si prevede, realisticamente, una finale tra bianchi e rossi d'Inghilterra.

Premier League horror per Manchester United e Tottenham

Chi vince l'Europa League ha diritto a un posto in Champions League, a patto che non lo abbia già conquistato sul campo. Tottenham e Manchester United in Premier hanno deluso e non poco. Il Tottenham è 16° con 37 punti e 19 sconfitte (!), il Manchester United è poco più su: 14° con 39 punti e 15 ko. Va da sé che l'Europa sul campo è andata da un pezzo. Amorim, arrivato da poco, e Postecoglu, che può saltare in ogni caso, possono salvare la stagione con un titolo e un posto in Champions.