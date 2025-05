video suggerito

Premier League, i verdetti: Chelsea e City in Champions, con il Tottenham che ha fatto solo 38 punti Manchester City, Chelsea e Newcastle si qualificano per la Champions League all’ultima giornata, e si uniscono a Liverpool, Arsenal e Tottenham, che ha chiuso 17° con appena 38 punti e 22 sconfitte. Spurs in Champions grazie al successo in Europa League. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

La Premier League 2024-2025 si è chiusa ufficialmente. Il Liverpool è campione per la prima volta dopo cinque anni, il titolo i Reds lo hanno conquistato con largo anticipo. All'ultima giornata cinque squadre erano in lizza per un posto in Champions. Le deluse sono Nottingham Forest e Aston Villa, che paga a caro prezzo l'espulsione assurda del ‘Dibu' Martinez. Fanno festa Guardiola e gli italiani Tonali e Maresca, che riporta il Chelsea dov'è stato per anni.

Chelsea e Newcastle in Champions

Quest'anno la Champions League è stata molto strana. Lotta salvezza inesistente, con tre squadre debolissime che velocemente sono retrocesse (Ipswich, Leicester e soprattutto Southampton). Il Liverpool a febbraio aveva già il titolo in tasca, l'Arsenal è sempre stato sicuro del posto in Champions, e ancora una volta chiude al secondo posto – ormai una brutta abitudine. Dietro il mondo intero. All'ultima giornata c'erano cinque squadre in tre punti per il terzo, il quarto e il quinto posto che valevano la Champions League 2024-2025. Manchester City, Chelsea e Newcastle giocheranno la competizione più importante per club.

Fulham-Manchester City 0-2

Il City vincendo il recupero con il Bournemouth si era messo in ottima posizione, in casa del Fulham ha sbrigato la pratica rapidamente, 2-0. Un gol per tempo: Gundogan e Haaland su rigore. Il Newcastle invece ha perso 0-1 in casa con l'Everton e fino all'ultimo ha tremato, ma per differenza reti ha la meglio sull'Aston Villa, che giocando in 10 per un tempo perde in casa del Manchester United – ed è una notizia quest'anno. Sale a bordo pure il Chelsea, che vince 1-0 con il Nottingham Forest, decisivo Levi Colvill.

L'incredibile percorso del Tottenham

Il Tottenham dopo il successo in Europa League ha giocato con il Brighton e ha perso 4-1. Poco male. Gli Spurs chiudono al 17° posto con appena 38 punti, in 38 giornate, e la bellezza di 22 sconfitte, ma vanno in Champions League (grazie al successo europeo) e probabilmente questo è e resterà un record clamoroso.

Campione : Liverpool

: Liverpool Champions League : Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham

: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham Europa League : Aston Villa, Crystal Palace

: Aston Villa, Crystal Palace Conference League : Nottingham Forest

: Nottingham Forest Retrocesse: Leicester City, Ipswich Town, Southampton