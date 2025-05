video suggerito

Folle espulsione di Emiliano Martinez nell'ultima partita con l'Aston Villa: placca l'avversario L'espulsione inspiegabile di Emiliano Martinez per il fallo su Hojlund: travolge completamente l'attaccante del Manchester United e si rovina la partita d'addio all'Aston Villa.

A cura di Ada Cotugno

La partita d'addio all'Aston Villa di Emiliano Martinez si è trasformata in un incubo. Alla fine di questo campionato il portiere saluterà la squadra della quale era diventato un simbolo, ma nell'ultima gara ha rimediato un cartellino rosso per un'entrata folle su Hojlund, praticamente placcato fuori dall'area di rigore. Un gesto inspiegabile che gli è costato un cartellino rosso pesante e anche piuttosto ingenuo, dato che il fallo era piuttosto evitabile. È il primo rosso diretto della sua carriera e i tifosi l'hanno definita "l'espulsione più stupida di sempre" per la dinamica con la quale è avvenuta.

Emiliano Martinez espulso nell'ultima partita con l'Aston Villa

Doveva essere una grande festa per chiudere un'avventura durata cinque anni, ma si è trasformata in un pomeriggio disastroso. Emiliano Martinez ha salutato i tifosi dell'Aston Villa nel modo peggiore possibile rimediando un'espulsione assurda contro il Manchester United: è il primo cartellino rosso diretto della sua carriera per un fallo che ha dell'incredibile. Hojlund stava correndo verso l'area di rigore, il portiere è uscito dalla sua area e ha praticamente placcato l'avversario, disinteressandosi del pallone.

Doveva essere un addio commosso e invece si è trasformato in un pomeriggio di grandi proteste. Non per la decisione dell'arbitro, sacrosanta vista l'entità del fallo, ma per la sciocchezza commessa dall'argentino che si è rovinato la sua festa d'addio. Un errore in difesa lo ha mandato nel panico, costringendo l'Aston Villa a giocare in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. I tifosi sono rimasti increduli davanti al gesto di Emiliano Martinez che sembra essere davvero inspiegabile: ha travolto l'attaccante dello United in modo brusco, con una mossa così tanto folle da fargli guadagnare insulti anche dalla sua stessa tifoseria.