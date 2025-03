video suggerito

Postecoglu si infuria con un giornalista: "Nelle altre professioni non rispondi a domande del genere" In conferenza stampa Postecoglu ha perso le staffe dopo la domanda del giornalista sulla partita del Tottenham in Europa League: lo ha fulminato con lo sguardo.

A cura di Ada Cotugno

Il Tottenham rischia seriamente di uscire dall'Europa League dopo la sconfitta dell'andata degli ottavi di finale contro l'AZ. L'1-0 è un risultato che lascia ampio margine per una rimonta, ma gli inglesi si trovano a rincorrere in una competizione che avrebbero potuto affrontare da favoriti: dopo la sconfitta si era creata una spaccatura con i tifosi per un gesto di Vicario e oggi in conferenza stampa anche Postecoglu ha perso le staffe dopo una domanda.

L'allenatore degli Spurs si è presentato ai microfoni per la solita chiacchierata con i giornalisti, ma verso la fine qualcosa è andato storto. L'australiano si è adirato dopo una considerazione sull'importanza della prossima partita, ma poi ha deciso comunque di rispondere argomentando il suo pensiero, con un'espressione visibilmente scocciata.

Postecoglu su innervosisce con un giornalista

Non è la prima volta che l'allenatore si scontra con la stampa inglese e sono diversi i battibecchi che ha avuto durante le conferenze stampa. Anche questa non fa eccezione: il protagonista è stato un giornalista che gli ha chiesto se per lui la partita di ritorno contro l'AZ di Europa League fosse da dentro o fuori, come se potesse condizionare l'intera stagione.

"Cosa ne pensi e quanto è importante?" ha concluso il reporter che è stato fulminato dallo sguardo di Postecoglu: "Non ci sono molte professioni al mondo in cui devi venire e rispondere a domande del genere, non è vero?". La risposta è stata rabbiosa, ma dopo pochi secondi l'allenatore è ritornato in sé e ha deciso di rispondere in maniera del tutto tranquilla: "Sarò educato e dirò solo che siamo concentrati sulla vittoria della partita. Siamo certi che se riusciremo a giocare con l'intensità e il ritmo con cui abbiamo giocato domenica avremo buone possibilità di progredire".