Vicario fa infuriare i tifosi alla fine della partita: il Tottenham perde ma lui chiede applausi I tifosi del Tottenham se la prendono con Vicario alla fine della partita: chiede al pubblico di incitare la squadra, ma si scagliano tutti contro di lui.

A cura di Ada Cotugno

Il Tottenham ha subito una sconfitta clamorosa in Europa League crollando in casa del'AZ Alkmaar a causa di un autogol di Bergvall. Una serata totalmente da dimenticare, resa ancora più brutta dal litigio a distanza che si è innescato tra i tifosi e Guglielmo Vicario, uno dei migliori in campo questa sera. Alla fine della partita il nervosismo era alle stelle ed è scattata immediatamente la scintilla che ha acceso il caos.

Tutto è cominciato proprio dopo il triplice fischio, quando il portiere si è avvicinato allo spicchio dei tifosi inglesi per chiedere il loro sostegno. Lo ha fatto a grandi gesti e con un'espressione nervosa che ha scatenato reazioni contrastanti all'interno del pubblico presente allo stadio ma anche in quello a casa che lo ha attaccato duramente.

Cosa è successo tra Vicario e i tifosi del Tottenham

La serata per il Tottenham è stata da dimenticare e la squadra di Postecoglu rischia di essere eliminata già agli ottavi dell'Europa League. L'AZ ha trovato un vantaggio importante in casa grazie all'autogol degli inglesi che dovranno sfruttare al massimo il ritorno in casa per continuare il loro cammino europeo. Ma nel frattempo dovranno sanare anche la crepa che si è creata con i tifosi a causa del gesto di Vicario. Il portiere italiano è stato uno dei migliori in campo e con le sue parate ha tenuto a galla gli Spurs, ma questo non è bastato per attirare la benevolenza degli spettatori.

Alla fine della partita è andato sotto al settore ospite per chiedere qualche applauso al suo pubblico, incitandolo a sostenere la squadra anche nella sconfitta, ma non tutti l'hanno presa bene: moti tifosi si sono risentiti di quel gesto, perché nonostante una stagione deludente continuano a seguire il club in tutte le trasferte facendo sacrifici. Per questo hanno sfogato la loro rabbia contro Vicario che a sua volta ha lasciato il campo con qualche gesto di stizza. Anche sui social il gesto del portiere non è stato benvisto, soprattutto perché il Tottenham in campo non ha dato nessun motivo per scatenare una reazione positiva nei suoi sostenutori.