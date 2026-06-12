Due tifosi sono pagati 50mila dollari per vedere tutte le 104 partite dei Mondiali dentro un cubo: perché lo fanno

Due tifosi di calcio riceveranno 50mila dollari ciascuno per guardare tutte le 104 partite dei Mondiali da un cubo appositamente costruito a New York.

C'è chi paga (e pure tanto, se si è acquistato un biglietto per lo stadio, ma anche a casa serve quasi ovunque un abbonamento per la visione integrale, come in Italia a DAZN) per assistere ai Mondiali di calcio e c'è chi invece viene pagato (e pure tanto anche in quel caso) per vedere in TV tutte le partite della fase finale della Coppa del Mondo 2026 che è appena iniziata in Stati Uniti, Messico e Canada.

Il ‘lavoro da sogno' di due ragazzi: sono pagati 50mila dollari per vedere tutte le partite dei Mondiali

Due creator americani, Austin Franklin e Kevin Akoto, sono stati assunti per un ‘lavoro' decisamente unico: guardare in televisione tutte le 104 partite dei Mondiali, ma non nel loro salotto, bensì chiusi dentro un grande cubo di vetro trasparente posizionato al centro di Times Square a New York. L'iniziativa, lanciata da ‘FOX One' (la piattaforma streaming del canale televisivo ‘FOX Sports') in collaborazione con ‘Indeed' (un sito di annunci di lavoro), ha trasformato i due ragazzi in una sorta di ‘attrazione turistica calcistica': chiunque passi per una delle più iconiche piazze al mondo può fermarsi a osservarli mentre seguono le partite in diretta.

I due tizi, ribattezzati nell'iniziativa ‘Chief World Cup Watchers', vivranno per oltre un mese, fino alla conclusione dei Mondiali che sarà con la finale del 19 luglio, all'interno di questo salotto di vetro, dotati di divani in pelle, frigorifero e tutto il necessario per resistere al calendario fittissimo delle partite. Austin e Kevin sono stati scelti tra oltre 6000 candidati tramite ‘Indeed'. Sono entrambi creator di contenuti sul calcio, quindi perfetti per fare anche video di reazioni.

Già, perchè oltre a guardare ogni singolo match della Coppa del Mondo dal cubo, dovranno anche creare contenuti social (reactions, post, video) e interagire con i tifosi. Nonché ovviamente essere in mostra per il pubblico attraverso le pareti trasparenti del cubo: gente che guarda altra gente che guarda il calcio dentro un cubo di vetro in mezzo al caos di Times Square. Non male per far parlare della cosa, che è esattamente l'obiettivo perseguito da chi ha avuto l'idea.

Perché Austin e Kevin ricevono tanti soldi per assistere ai Mondiali e non fare nient'altro

Per questo singolare incarico, i due riceveranno 50mila dollari ciascuno, col fine ultimo di promuovere la visione del Mondiale su ‘FOX One'. Si tratta infatti di una campagna di marketing virale studiata nei minimi dettagli dall'emittente americana, che vuole far parlare del proprio servizio di streaming in occasione della Coppa, mentre il partner ‘Indeed' sfrutta l'occasione per mostrare che sul suo sito si possono trovare anche lavori ‘da sogno'. E questo, per un tifoso di calcio, lo è decisamente…