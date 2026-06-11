L’intervista svogliata di Marcelo Bielsa ai Mondiali: risponde a sei domande in 38 secondi

Marcelo Bielsa, CT dell’Uruguay, ha rilasciato un’intervista brevissima alla vigilia dei Mondiali 2026 a DSPORTS rispondendo in modo sintetico a sei domande in meno di un minuto.

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Marcelo Bielsa è un allenatore unico nel suo genere, sia per il lavoro che svolge in campo che il modo con cui si approccia alla stampa. L'attuale CT dell'Uruguay è finito sotto i riflettori per una particolare intervista concessa alla giornalista Sole Sejas di DSPORTS. In appena 38 secondi, l’allenatore argentino ha risposto a sei domande, dando vita a uno dei colloqui più brevi della sua carriera.

Bielsa è tornato a concedere un colloquio faccia a faccia con la stampa dopo 27 anni, mantenendo però la sua consueta riservatezza: risposte stringate, tono asciutto e sguardo raramente rivolto alla giornalista.

Il CT della Celeste non concedeva interviste di questo tipo dal 1999, quando era alla guida dell’Argentina. La decisione di interrompere quel formato risale a un episodio legato alla violazione di un’intesa “off the record”. Da quel momento, Bielsa ha scelto di comunicare quasi esclusivamente attraverso conferenze stampa, fatta eccezione per le interviste istituzionali richieste dai protocolli di FIFA e CONMEBOL per le trasmissioni ufficiali.

Bielsa risponde a 6 domande in 38 secondi: intervista record

Alla domanda sulle aspettative per il prossimo Mondiale con la Celeste, El Loco ha replicato: "Beh, sono molto emozionato". Quando gli è stato chiesto come stesse procedendo la preparazione nelle ultime settimane, soprattutto alla luce degli infortuni, Bielsa ha tagliato corto: "Nessun problema".

Il tema si è poi spostato sul caso di Ronald Araujo e sul suo viaggio a Madrid per cure mediche prima del ritorno in Uruguay. Il tecnico ha liquidato l’episodio definendolo "normale". Incalzato ulteriormente sull’efficacia di quel trattamento e sul rientro del difensore, Bielsa ha preferito non sbilanciarsi: "Lo vedremo col tempo".

Parlando della preparazione in vista dell’esordio al Mondiale FIFA 2026 contro l’Arabia Saudita in Messico, ha aggiunto: "Abbiamo avuto tempo a sufficienza per prepararci alla partita". Infine, sulla formazione titolare, il tecnico ha spiegato che la decisione non è ancora stata presa e verrà definita nei prossimi giorni.

Bielsa durissimo con gli USA dopo la Copa America 2024

Nei giorni scorsi sui social, a causa delle varie situazioni che si sono verificate negli USA (dalla vicenda dell'arbitro somalo respinto al calciatore dell'Iraq interrogato per sette ore), è tornato in auge un video dell'allenatore argentino che criticava il modo in cui il paese aveva organizzato la Copa America del 2024: "Tutti si lamentano delle strutture e organizzazione, delle strutture di allenamento e negli aeroporti, così come della detenzione di giocatori, fotografi, arbitri, allenatori, e sarà la peggiore edizione della Coppa del Mondo di sempre".

Quello che stiamo vedendo nella pessima organizzazione del Mondiale da parte degli Stati Uniti era già stato denunciato e per le sue parole fu colpito da un procedimento disciplinare da parte della CONMEBOL. Bielsa uso parole molto dure dopo Uruguay-Colombia dopo la rissa esplosa sugli spalti che vide coinvolti calciatori, familiari e tifosi al termine della semifinale: "Ci vogliono sanzionare? È una vergogna!".